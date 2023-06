ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月28日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

アニメも始まる「秘密」シリーズの記念すべき1作目!

・タイトル:ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~

・割引率:50%

・価格:4290円(7月4日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

オープンワールドで本格的な狩りを楽しもう! 雰囲気満点のハンティングゲーム

・タイトル:theHunter: Call of the Wild

・割引率:80%

・価格:410円(6月30日まで)

・メーカー:Expansive Worlds

恐怖の独裁者として、あるいは平和を愛する為政者として島国トロピコを治めよう!

・タイトル:Tropico 6

・割引率:60%

・価格:1999円(6月30日まで)

・メーカー:Kalypso Media

『Life is Strange』のDONTNOD Entertainmentが贈る新作ナラティブアドベンチャーの第1弾が無料!

・タイトル:Tell Me Why

・割引率:100%

・価格:無料(7月2日2時まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

『Dead by Daylight』のBehaviour Interactiveによる残虐なモノづくりや敵陣突破が楽しめる新作建築ゲーム

・タイトル:Meet Your Maker

・割引率:100%

・価格:無料(7月4日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

