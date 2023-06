ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月21日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

承認欲求強めな女の子(超絶最かわてんしちゃん)との生活を描くマルチエンディングADV

・タイトル:NEEDY GIRL OVERDOSE

・割引率:50%

・価格:840円

・メーカー:WSS playground

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1451940/NEEDY_GIRL_OVERDOSE/

©WSS playground

もう1人のスパイダーマン、マイルズ・モラレスの活躍を描く!

・タイトル:Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

・割引率:33%

・価格:4348円(6月23日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1817190/Marvels_SpiderMan_Miles_Morales/

© 2022 MARVEL

© 2022 Sony Interactive Entertainment LLC

Created and developed by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.

数百台の世界の名だたる名車が登場! 心躍る無限のドライブ体験が待つ

・タイトル:Forza Horizon 5

・割引率:50%

・価格:3795円(6月30日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/

© Microsoft 2023

ララ・クラフト誕生の物語がここに完結! すべてのDLCとボーナスコンテンツを収録した決定版

・タイトル:SHADOW OF THE TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION

・割引率:89%

・価格:1016円(6月27日まで)

・メーカー:Crystal Dynamics/Feral Interactive(Mac/Linux)

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/12231/Shadow_of_the_Tomb_Raider_Definitive_Edition/

SHADOW OF THE TOMB RAIDER © 2018 Eidos Interactive Corporation group of companies. Developed by Eidos Interactive Corporation and Crystal Dynamics. All rights reserved.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER, TOMB RAIDER, LARA CROFT, CRYSTAL DYNAMICS, the CRYSTAL DYNAMICS logo, EIDOS, and the EIDOS logo are trademarks of the Crystal Dynamics and Eidos Interactive Corporation group of companies.

「ジョジョ」の歴代キャラクターが総勢50名登場する格闘アクション!

・タイトル:ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R

・割引率:40%

・価格:4606円(6月26日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1372110/__R/

©荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

©荒木飛呂彦/集英社

©Bandai Namco Entertainment Inc.