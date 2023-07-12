間もなくサマーセールが終了！ ラストチャンスを逃さないように
43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月12日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『FFVIIリメイク』にユフィの物語を追加した究極版！
・タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
・割引率：43％
・価格：5630円（7月14日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO
本格的なダークファンタジー世界を舞台にしたアクションRPG
・タイトル：ELDEN RING
・割引率：30％
・価格：6468円（7月14日まで）
・メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
ミリオンダウンロードを記録した、昼は海で魚を捕まえ、夜は寿司屋を運営するハイブリッド・海洋アドベンチャー
・タイトル：デイヴ・ザ・ダイバー
・割引率：10％
・価格：2160円（7月14日まで）
・メーカー：MINTROCKET
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1868140/_/
Privacy policy: https://m.nexon.com/terms/305
© NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.
配信界隈で話題のジャックと豆の木から着想を得たアクションゲーム
・タイトル：Only Up!
・割引率：30％
・価格：1043円（7月14日）
・メーカー：SCKR Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/
© SCKR Games
勇者の物語を“フル”で楽しめる『DQXI S』が超お買い得！
・タイトル：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
・割引率：35％
・価格：3560円（7月14日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295510/XI_S/
© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO
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