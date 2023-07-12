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第50回

間もなくサマーセールが終了！　ラストチャンスを逃さないように

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

2023年07月12日 18時00分更新

文● ASCII

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月12日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『FFVIIリメイク』にユフィの物語を追加した究極版！

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
割引率：43％
価格：5630円（7月14日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

本格的なダークファンタジー世界を舞台にしたアクションRPG

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

タイトル：ELDEN RING
割引率：30％
価格：6468円（7月14日まで）
メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

ミリオンダウンロードを記録した、昼は海で魚を捕まえ、夜は寿司屋を運営するハイブリッド・海洋アドベンチャー

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

タイトル：デイヴ・ザ・ダイバー
割引率：10％
価格：2160円（7月14日まで）
メーカー：MINTROCKET
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1868140/_/

Privacy policy: https://m.nexon.com/terms/305
© NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.

配信界隈で話題のジャックと豆の木から着想を得たアクションゲーム

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

タイトル：Only Up!
割引率：30％
価格：1043円（7月14日）
メーカー：SCKR Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/

© SCKR Games

勇者の物語を“フル”で楽しめる『DQXI S』が超お買い得！

43％オフの『FFVIIリメイク』や35％オフの『ドラクエXI S』など名作タイトルをお安くゲットしよう！【Steam今週のセール情報】

タイトル：ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S
割引率：35％
価格：3560円（7月14日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1295510/XI_S/

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
DRAGON QUEST, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademark of Square Enix Holdings Co., Ltd.

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