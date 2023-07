ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月12日13時調べ)

『FFVIIリメイク』にユフィの物語を追加した究極版!

・タイトル:FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

・割引率:43%

・価格:5630円(7月14日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

本格的なダークファンタジー世界を舞台にしたアクションRPG

・タイトル:ELDEN RING

・割引率:30%

・価格:6468円(7月14日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

ミリオンダウンロードを記録した、昼は海で魚を捕まえ、夜は寿司屋を運営するハイブリッド・海洋アドベンチャー

・タイトル:デイヴ・ザ・ダイバー

・割引率:10%

・価格:2160円(7月14日まで)

・メーカー:MINTROCKET

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1868140/_/

配信界隈で話題のジャックと豆の木から着想を得たアクションゲーム

・タイトル:Only Up!

・割引率:30%

・価格:1043円(7月14日)

・メーカー:SCKR Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/

勇者の物語を“フル”で楽しめる『DQXI S』が超お買い得!

・タイトル:ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

・割引率:35%

・価格:3560円(7月14日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1295510/XI_S/

