『HITMAN』や『Red Dead Redemption 2』、さらには『モンハンライズ＋サンブレイク』まで、和洋の名作がお安く！
65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月26日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
映画化もされた『HITMAN』のリブート作である『WORLD OF ASSASSINATION』全3作が1本に！
・タイトル：HITMAN WORLD OF ASSASSINATION
・割引率：50％
・価格：3800円（8月1日まで）
・メーカー：IOインタラクティブ
・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/672746/
HITMAN World of Assassination ©2023 IO Interactive A/S. Published by IO Interactive A/S. Developed by IO Interactive A/S.
IO Interactive, IOI, HITMAN and WORLD OF ASSASSINATION are registered trademarks of IO Interactive A/S. Distributed in Japan by H2 Interactive. Co., Ltd.
1899年のアメリカ、西部劇の時代を舞台にしたオープンワールドクライムアクション
・タイトル：Red Dead Redemption 2
・割引率：67％
・価格：2843円（8月4日まで）
・メーカー：ロックスター・ゲームズ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/
Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。
「ニコラス・ケイジ」がサバイバーになるチャプターパックが登場！
・タイトル：デッドバイデイライト
・割引率：60％
・価格：792円（8月2日まで）
・メーカー：Behaviour Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
隣りあう2つの惑星ダナとレナの運命を描く『テイルズ オブ』シリーズ最新作！
・タイトル：テイルズ オブ アライズ
・割引率：65％
・価格：3850円（8月1日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_Arise/
Tales of Arise™& ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
『モンハンライズ』と『サンブレイク』のセットで「ライズ」の世界をどっぷり楽しめる
・タイトル：モンスターハンターライズ + サンブレイク
・割引率：34％
・価格：3953円（8月8日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/692569/
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
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