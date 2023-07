ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月26日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

映画化もされた『HITMAN』のリブート作である『WORLD OF ASSASSINATION』全3作が1本に!

・タイトル:HITMAN WORLD OF ASSASSINATION

・割引率:50%

・価格:3800円(8月1日まで)

・メーカー:IOインタラクティブ

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/672746/

HITMAN World of Assassination ©2023 IO Interactive A/S. Published by IO Interactive A/S. Developed by IO Interactive A/S.

IO Interactive, IOI, HITMAN and WORLD OF ASSASSINATION are registered trademarks of IO Interactive A/S. Distributed in Japan by H2 Interactive. Co., Ltd.

1899年のアメリカ、西部劇の時代を舞台にしたオープンワールドクライムアクション

・タイトル:Red Dead Redemption 2

・割引率:67%

・価格:2843円(8月4日まで)

・メーカー:ロックスター・ゲームズ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

「ニコラス・ケイジ」がサバイバーになるチャプターパックが登場!

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(8月2日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

隣りあう2つの惑星ダナとレナの運命を描く『テイルズ オブ』シリーズ最新作!

・タイトル:テイルズ オブ アライズ

・割引率:65%

・価格:3850円(8月1日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_Arise/

Tales of Arise™& ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

『モンハンライズ』と『サンブレイク』のセットで「ライズ」の世界をどっぷり楽しめる

・タイトル:モンスターハンターライズ + サンブレイク

・割引率:34%

・価格:3953円(8月8日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/692569/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.