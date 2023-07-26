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ゲーム  >  ニュース  >  65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第52回

『HITMAN』や『Red Dead Redemption 2』、さらには『モンハンライズ＋サンブレイク』まで、和洋の名作がお安く！

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

2023年07月26日 18時00分更新

文● ASCII

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月26日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

映画化もされた『HITMAN』のリブート作である『WORLD OF ASSASSINATION』全3作が1本に！

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

タイトル：HITMAN WORLD OF ASSASSINATION
割引率：50％
価格：3800円（8月1日まで）
メーカー：IOインタラクティブ
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/672746/

HITMAN World of Assassination ©2023 IO Interactive A/S. Published by IO Interactive A/S. Developed by IO Interactive A/S.
IO Interactive, IOI, HITMAN and WORLD OF ASSASSINATION are registered trademarks of IO Interactive A/S. Distributed in Japan by H2 Interactive. Co., Ltd.

1899年のアメリカ、西部劇の時代を舞台にしたオープンワールドクライムアクション

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

タイトル：Red Dead Redemption 2
割引率：67％
価格：2843円（8月4日まで）
メーカー：ロックスター・ゲームズ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

「ニコラス・ケイジ」がサバイバーになるチャプターパックが登場！

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

タイトル：デッドバイデイライト
割引率：60％
価格：792円（8月2日まで）
メーカー：Behaviour Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

隣りあう2つの惑星ダナとレナの運命を描く『テイルズ オブ』シリーズ最新作！

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

タイトル：テイルズ オブ アライズ
割引率：65％
価格：3850円（8月1日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_Arise/

Tales of Arise™& ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

『モンハンライズ』と『サンブレイク』のセットで「ライズ」の世界をどっぷり楽しめる

65％オフと『テイルズ オブ アライズ』がお買い得！そのほか名作タイトルが多数セール中【Steam今週のセール情報】

タイトル：モンスターハンターライズ + サンブレイク
割引率：34％
価格：3953円（8月8日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/692569/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

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