ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月14日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

『2』が発表されて話題沸騰のオープンワールドファンタジーRPG第1弾!

・タイトル:ドラゴンズドグマ:ダークアリズン

・割引率:84%

・価格:650円(6月21日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/367500/Dragons_Dogma_Dark_Arisen/

©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

非対称型対戦ゲームの代名詞! この夏にはニコラス・ケイジさんがサバイバーで登場

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(6月22日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

DLC「仮初めの自由」とのバンドル版もセールに! 39%オフの8002円で予約購入可能

・タイトル:サイバーパンク 2077

・割引率:50%

・価格:4389円(6月19日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/Cyberpunk_2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

自動生成される無限の宇宙を冒険する、探索と生存がテーマのSFゲーム

・タイトル:No Man's Sky

・割引率:50%

・価格:3250円(6月20日まで)

・メーカー:Hello Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/275850/No_Mans_Sky/

No Man's Sky - © 2016 Hello Games Ltd. Developed by Hello Games Ltd. All rights reserved.

北欧を舞台にクレイトスと息子のアトレウスの活躍を描く

・タイトル:God of War

・割引率:40%

・価格:3894円(6月15日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1593500/God_of_War/

© 2018, 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies.