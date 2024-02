ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(2月14日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

後の『真・女神転生』シリーズや派生作に影響を与えた名作のHDリマスター版

・タイトル:真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER

・割引率:70%

・価格:1494円(2月16日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1413480/III_NOCTURNE_HD_REMASTER/

大型DLCの「仮初めの自由」も15%オフ!

・タイトル:サイバーパンク2077

・割引率:50%

・価格:4389円(2月19日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

RPGが本来持つ根本的な面白さと、高い達成感につながるゲームデザインを追求したアクションRPG!

・タイトル:DARK SOULS III

・割引率:50%

・価格:3811円(2月23日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/374320/DARK_SOULS_III/

軽飛行機からワイドボディジェットまで、さまざまな環境&状況でのフライトが楽しめる

・タイトル:Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

・割引率:40%

・価格:4471円(2月23日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1250410/Microsoft_Flight_Simulator_40th_Anniversary_Edition/

誰でも手軽にRPGが制作できるRPGツクールシリーズ! サンプルゲームも無料配信中

・タイトル:RPGツクールMZ

・割引率:50%

・価格:4389円(2月20日まで)

・メーカー:Gotcha Gotcha Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/

