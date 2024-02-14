2月15日はツクールの日！『RPGツクールMZ』や『MV』などもお安く
70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月14日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
後の『真・女神転生』シリーズや派生作に影響を与えた名作のHDリマスター版
・タイトル：真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER
・割引率：70％
・価格：1494円（2月16日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1413480/III_NOCTURNE_HD_REMASTER/
© SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, YAKUZA and LIKE A DRAGON are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
大型DLCの「仮初めの自由」も15％オフ！
・タイトル：サイバーパンク2077
・割引率：50％
・価格：4389円（2月19日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
RPGが本来持つ根本的な面白さと、高い達成感につながるゲームデザインを追求したアクションRPG！
・タイトル：DARK SOULS III
・割引率：50％
・価格：3811円（2月23日まで）
・メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/374320/DARK_SOULS_III/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.
軽飛行機からワイドボディジェットまで、さまざまな環境＆状況でのフライトが楽しめる
・タイトル：Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
・割引率：40％
・価格：4471円（2月23日まで）
・メーカー：Xbox Game Studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1250410/Microsoft_Flight_Simulator_40th_Anniversary_Edition/
Microsoft Studios © 2020 Microsoft Corporation
誰でも手軽にRPGが制作できるRPGツクールシリーズ！ サンプルゲームも無料配信中
・タイトル：RPGツクールMZ
・割引率：50％
・価格：4389円（2月20日まで）
・メーカー：Gotcha Gotcha Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/
©Gotcha Gotcha Games/YOJI OJIMA 2020
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