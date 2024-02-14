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70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

2024年02月14日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月14日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

後の『真・女神転生』シリーズや派生作に影響を与えた名作のHDリマスター版

70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

タイトル：真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER
割引率：70％
価格：1494円（2月16日まで）
メーカー：セガ（アトラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1413480/III_NOCTURNE_HD_REMASTER/

© SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, YAKUZA and LIKE A DRAGON are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

大型DLCの「仮初めの自由」も15％オフ！

70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

タイトル：サイバーパンク2077
割引率：50％
価格：4389円（2月19日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

RPGが本来持つ根本的な面白さと、高い達成感につながるゲームデザインを追求したアクションRPG！

70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

タイトル：DARK SOULS III
割引率：50％
価格：3811円（2月23日まで）
メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/374320/DARK_SOULS_III/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.

軽飛行機からワイドボディジェットまで、さまざまな環境＆状況でのフライトが楽しめる

70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

タイトル：Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
割引率：40％
価格：4471円（2月23日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1250410/Microsoft_Flight_Simulator_40th_Anniversary_Edition/

Microsoft Studios © 2020 Microsoft Corporation

誰でも手軽にRPGが制作できるRPGツクールシリーズ！ サンプルゲームも無料配信中

70％オフと『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』がお買い得！【Steam今週のセール情報】

タイトル：RPGツクールMZ
割引率：50％
価格：4389円（2月20日まで）
メーカー：Gotcha Gotcha Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/

©Gotcha Gotcha Games/YOJI OJIMA 2020

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