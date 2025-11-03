あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第579回
新型「プレリュード」は今のHondaを凝縮したハイブリッドスポーツの前奏曲だ！
2025年11月03日 15時00分更新
約四半世紀ぶりに復活したHondaのクーペ「プレリュード」。果たしてそのでき栄えは？ 結論から申し上げるなら「今の良いHondaを凝縮した最高の1台」でした。
復活した「ハイブリッドスポーツ」
短いホイールベースがキーポイント
プレリュードは2年前の「ジャパンモビリティショー 2023」で「スポーツ」の名を掲げて、コンセプトを発表。青春時代にプレリュードの名に触れたことのあるオッサンたちは「デートカーと言われたクルマが、スポーツカーなの？」「3ドアハッチバックならプレリュードじゃなくてインテグラだろ」などと揶揄していたことを思い出します。まぁ、私もその1人なのですが……。
あれから約2年。プレリュードはハイブリッドスポーツという形で販売することに。いざ目の前にすると、実にカッコイイ！ 少なくともプリウスとはまったく違います。ボディーサイズは全長4515×全幅188×全高1355mmで、ホイールベースは2605mm。ちなみに、シビック TYPE-R（FL5型）が全長4595×全幅1890×全高1405mm、ホイールベース2735mmなので、TYPE-Rより背が低く、全長はあまり変わらないけれど、ホイールベースが13cmも短く、これがポイントだったりします。
デートカーの面影と現代Hondaの融合
ラグジュアリーと実用性のバランス
室内はシビックに通じる、今のHondaらしいたたずまい。そこに少しラグジュアリーを加えたという印象です。運転席と助手席のシート表皮はブルー×ホワイトと清潔感を覚えるもので「デートカーじゃ～ん」などと思ったのですが、電動シートではなく手動調整式で、シートベンチレーションやヒーターといった快適装備はナシ。ついでに言えば、ヘッドレストが動かしづらい印象。さらに言えば「スケベレバー」（助手席のリクライニングレバーが、窓側ではなく運転席側の側面に取り付けられていたことに由来）はありませんでした。
インフォテインメントは、シビックやアコードでも使われているGoogleのAndroid Automotive OS搭載の9インチHonda CONNECTディスプレイ。イマドキのクルマから見たら画面が小さい印象を受けますが、音声認識の精度は比類なく、特にナビは効果絶大。Apple CarPlayにも対応していますが、そのまま使った方が使い勝手がよい印象を受けました。
クーペ形状から予想できるとおり、後席はとても狭く、FITやN-BOXの方が遥かに快適。そもそも乗り込むのすら一苦労で、何かあった時に使えるくらいの気持ちの方がよいでしょう。
荷室はかなり広く、ゴルフバッグ2つは余裕で入るとか。ハッチバックドア形状により、荷物の出し入れがしやすいのも美質です。後席を倒せばさらに容積拡大できますが、後席を倒すレバーがCピラー近くにあるので、ちょっと作業はやりづらいかも。後席そのものの狭さもありますから、普段は倒して2シーターとして利用するのが良いでしょう。
