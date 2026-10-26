BYD「RACCO」
ラッコと一緒に、東北にいるホワイトライオンに会ってきた【BYD RACCO長距離レビュー】
タイトルを見て「何が何やら」と思われたことでしょう。カンタンに言えば、話題の軽EV「ラッコ（RACCO）」で東京から福島県まで片道約280kmを走り、東北サファリパークにいる「ホワイトライオン」を見てきたという、いわゆるロングランリポートです。
BYD初の軽EV「ラッコ」とは？
ラッコは、中国の比亜迪汽車（BYD）が作り上げた、同社初となる軽自動車規格のバッテリーEV（BEV）で、日本で人気の「軽スーパーハイトワゴン」と呼ばれるタイプのクルマです。
グレードは、航続距離210kmの「RACCO 200」と、航続距離320kmの「RACCO 300Plus」「RACCO 300Premium」の3種類。航続距離が300kmを超えるという点も驚きですが、さらに驚かされたのが価格で、RACCO 200が214万5000円、最上級のRACCO 300Premiumでも249万7000円。発表されたときは目を疑いました。そして実車を見ながら思うのは「まぁ、よくぞここまで……」ということ。驚かされたポイントはいくつもありますが、大きく2つご紹介します。
まるでN-BOX!? 後席とスライドドアの使い勝手
ひとつ目は後席。座面がチルトアップしたり、後席が前後にスライドしたりと、まんまHondaのN-BOXではありませんか。個人的にN-BOX最大の魅力にして心惹かれる部分だっただけに、「ここまでコピペして良いんか？ 栃木方面から怒られないのか？」と心配になります。開発に携わったのは日産でSAKURAを作っていた人ですが……。
さらにプラスアルファの要素も入れてきました。まずはアームレスト。軽自動車でアームレストはあまり見かけません。さらに、運転席と助手席の背面に設けられた“輪っか”。これは何かというと傘立てで、センターコンソール部分には取り外し可能な水受けが用意されていました。これはベリー便利！ 実にイイです！
ふたつ目が電動スライドドアの開閉機構。「それって他の軽スーパーハイトワゴンにも付いているのでは？」と言われれば、その通りなのですが、他社がドアの下に足先をかざして開閉するのに対し、ラッコは路面に投影されたライトの上を踏むという動作で開閉できます。これなら片足立ちしなくてもよいですし、何よりわかりやすい。足をかざす方式は、どこにかざせばよいのかがわかりづらいんですよね。
300Plusと300Premiumには、シートバックテーブルを標準装備。ドリンクホルダーも2つ用意されています。ここまで充実していれば……と言いたいのですが、後席にはスマホ充電用のUSBポートがありません。これはちょっと残念なところです。
後席ついでに、背もたれを倒しながら荷室の様子もチェックしましょう。ますますもってN-BOXじゃないか、と思ったり。日本で最も売れているN-BOXのユーザーが、EVにしようかなと思ったときに、そのまま違和感なく移行できてしまう。いや、それ以上の使い勝手が提供されていると受け取りました。
ただ、ひとつだけ問題があり、それはバックドアを強く閉めないと「半ドア」と判定されてしまうこと。重くて大きなバックドアを「バタン」と閉めるにはかなりの力が必要で、小柄な女性には大変かもしれません。バックドアそのものが大きいこと、後席に人を乗せる予定がまったくなかったことから、筆者は後席を倒して、スライドドア側から荷物を積み込んでいました。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第693回
自動車日産「セレナ ルキシオン」はニアジョイも「新幹線より快適」と絶賛！ 600km走破してわかった推せる理由
- 第692回
自動車日産のSUV「新型キックス」の静粛性はライバルを圧倒。10年かけて進化したe-POWERの完成度が高すぎる
- 第691回
自動車520万円から買えるオシャレSUV！ 隠れキャラ満載のJeep「コンパス」に大人の遊び心を見た
- 第690回
自動車750万円の水素SUV「NEXO」フルモデルチェンジ！ EV時代にあえて燃料電池車を選ぶ理由はあるか？
- 第689回
自動車エンタメはスマホ任せの潔さ！ スズキらしい“超実用主義”な「スズキコネクト」レビュー
- 第688回
自動車立体駐車場に入る質感重視のCX-30か、最新ITと広さのCX-5か？ 価格がダブるマツダSUVの「罪深き比較検証」
- 第687回
自動車便利装備は一切なし！ 究極の実用性と乗り心地で勝負するルノー「グランカングー」の清々しさ
- 第686回
自動車【打倒アルヴェル】新型エルグランドが王者を超えた!? 自動車税も安くて「走り」が別次元な理由
- 第685回
自動車往復で充電6回!? ホンダ「N-ONE e:」で東京〜セントレアを走破してわかった、軽EVのリアルなコスパ
- 第684回
自動車家族を乗せてサーキットへ!? 実用性と狂気を併せ持つ「GRカローラ 25式後期」の完成度