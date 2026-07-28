ついに“ラッコ”がやってきた　BYD初の軽EV、214万5000円から

ついに“ラッコ”がやってきた。

BYD Auto Japanは7月28日、新型軽EV「BYD RACCO」を国内で発売した。エントリーグレード「BYD RACCO 200」は214万5000円。

ラインアップは「BYD RACCO 200」「BYD RACCO 300Plus」「BYD RACCO 300Premium」の2モデル3グレード。ボディカラーは6色で、満充電時の航続距離は国土交通省審査値で210kmから320kmだ。

同社では、海外自動車メーカーとして初の日本の軽自動車規格専用EVとしている。日本市場向けに右ハンドルで設計しており、SDVやOTA更新にも対応する。

車両にはLFPのブレードバッテリーやe-Platform 3.0を採用。一般車両保証は6年または15万km、EV高電圧部品と駆動用バッテリーは8年または16万kmを基本とする。

支払い面では、CEV補助金15万円を60ヵ月でならした場合に月額1万9300円からとするプラン例も示した。

軽自動車は新車販売の大きなウェイトを占めるだけに、BYDが参入した意味は大きい。今後、ホンダや日産など国内メーカーとの軽EV競争が本格化しそうだ。