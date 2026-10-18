これまでいくつか紹介してきたクルマのコネクテッド機能ですが、今回はホンダのコネクテッドサービス「Honda CONNECT」を取り上げます。どのような特徴を持っているのか、ホンダの最新EV「N-ONE e:」で試してみました。

「Honda Total Care プレミアム」への加入で利用可能に

ホンダが提供するコネクテッドサービスが「Honda CONNECT」です。このサービスを利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。Honda CONNECT搭載車種であること、対応するナビ／ディスプレーを装備していること、そして有料の「Honda Total Care プレミアム」に加入することです。

提供されるサービスは、基本パックとして「緊急サポートセンター」「Honda リモート操作」「自動地図更新サービス」があり、追加オプションとして「Honda ALSOK駆けつけサービス」「Honda デジタルキー」「Google アプリ/サービス専用通信プラン」が用意されています。

「Honda Total Care プレミアム」は、初回申し込みから12ヵ月間、基本パック・追加オプションともに無料（中古車も対象）で、それ以降は有料になります。料金は基本パックが月額550円、追加オプションの「Honda ALSOK駆けつけサービス」と「Honda デジタルキー」がそれぞれ月額330円、「Google アプリ/サービス専用通信プラン」が月額990円です。ちなみに「車内Wi-Fi」機能は、2026年3月31日でサービスを終了しています。

また、ホンダが長年提供してきた「インターナビ」のサービスも、2026年12月末で終了することが予告されています。つまり、これからのホンダのコネクテッド機能は「Honda Total Care プレミアム」に一本化されたのです。

基本となる「緊急サポートセンター」と「Honda リモート操作」

ホンダのコネクテッド機能の基本となるのが、「緊急サポートセンター」と「Honda リモート操作」の2つです。「緊急サポートセンター」は、車両に備わる通信機能を使うサービス。万一の事故でエアバッグが展開したときの自動通報や、緊急通報ボタンによるオペレーターへの連絡などが行なわれます。なお同社の「アコード」には、ドライバーの異常を検知する「ドライバー異常時対応システム」も採用されています。

一方の「Honda リモート操作」は、アプリを使って「エアコン操作」「ドアロックなどの操作」「クルマを探す」といったリモート操作を可能にするもの。この2つが、Honda CONNECTの基本機能となります。

機能ごとに異なる複数のアプリを使い分ける

そんなホンダのコネクテッドサービスの最大の特徴は、複数のアプリを使い分けることです。

まず基本となるのが「Honda Total Care」アプリ。クルマのメンテナンスやドライブ履歴、燃費（電費）などを管理できます。そしてリモート操作には「Honda リモート操作」アプリを使用します。さらにホンダのEV向けには、これらとは別にカーナビ用の「EVカーナビ by NAVITIME」と、ホンダ独自の充電サービス用の「Honda Charge」アプリが用意されています。

ちなみに、充電設備の情報を加味したルート案内を行なう「EVカーナビ by NAVITIME」の料金は、無料（ルート検索のみ）、プレミアムコース月額600円（ナビ機能などを追加）、プレミアムプラスコース月額1000円（Android Autoへの対応を追加）という設定です。また「Honda Charge」アプリでは、Honda Chargeに対応する充電スポットを無料で検索できます。