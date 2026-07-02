SORACOM、コネクテッドカーの通信管理を変革する「Automotive Suite」を7月7日提供開始
ソラコムは、コネクテッドカー向けの次世代通信運用・管理機能を包括的に提供する「SORACOM Automotive Suite」を7月7日から提供開始する。これにより、自動車業界向けに通信アクセス制御や課金管理、インターフェース提供などを一元化する。
車載通信からサービス運用までをサポートする「SORACOM Automotive Suite」は、次世代eUICCリモートプロビジョニング規格SGP.32に対応した「SORACOM Connectivity Hypervisor」を含む、コネクテッドカー向けの多様な機能を提供する。これにより、車両と各メーカーのサーバがセキュアに通信でき、音楽や動画のストリーミング、緊急通報サービスといった多様な用途に対応するという。
プラットフォームの利用者は、SORACOM In-Car Wi-Fiを通じて車内Wi-Fi環境を管理できるほか、グローバルな通信管理基盤が提供されている。また、マルチPDN機能により複数の通信セッションを同時に管理し、Detailed Stats機能で通信利用量を課金別に集計が可能だ。
さらに、使用料に基づき自動車メーカーやサービス事業者、エンドユーザーごとに通信費を細かく分割でき、地域や用途に応じたプロファイルの切り替えが可能なリモートプロビジョニングも提供される。この革新的なパッケージによって、通信の安定運用を24時間365日体制でグローバルに支援する。
これらの機能を通じて、ソラコムはコネクテッドカー市場の成長を支え、自動車業界における通信技術の未来を切り拓く。長期にわたる安定した通信基盤を提供し、通信サービスの活用を加速させる。
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