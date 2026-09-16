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石川温のPCスマホニュース解説 第295回

アップル「iPhone 18 Pro」価格は上がったが、意外とオススメな仕上がり

2026年09月16日 21時00分更新

文● 石川温

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iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro　筆者提供

　正直に告白するとレビューを始める前はテンションがかなり低めだった。

　アップルが9月18日に発売する「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」を、数日間、試用する機会を得た。今年は例年と異なりスタンダードモデルの発売が先送りとなった。話題のiPhone Duoも10月23日発売。

　結局、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxの2モデルだけとなった。

　テンションが上がらなかった理由は単純で、見た目が前モデルと全く同じだからだ。外観も外寸もiPhone 17 Pro/17 Pro Maxと変わらない。試しにiPhone 17 Pro Maxの純正ケースをiPhone 18 Pro Maxにはめてみたら、ピッタリと収まってしまった。本体カラーこそ違えど、「目新しさ」は皆無だ。

　ところが、実際に触ってみると「結構、いいじゃん」と評価が変わってきた。理由はカメラだ。

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