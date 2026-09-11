石川温のPCスマホニュース解説 第294回
「iPhone Duo」は“客寄せパンダ”？ アップルが36万円の折りたたみモデルを出す理由
2026年09月11日 12時00分更新
アップルは2026年9月9日(現地時間)、スペシャルイベントを開催。同社初の折りたたみとなる「iPhone Duo」を発表した。
iPhone Duoは閉じると5.4インチ、開くと7.6インチ、重さ254g。実際に触ってみると、完成度は相当、高い。アンダーディスプレイカメラでパンチホールは見えず、フレックスモードやペン入力にも対応。閉じた状態で見ていたコンテンツが開いてもシームレスに継続する操作性は、ハードとOSの両方を握るアップルならではの仕上がりだ。
これまで様々なAndroidの折りたたみスマートフォンを触ったり購入してきたが、これほどまでワクワクしたことはなかった。
折りたたんだ際、また開いた際の操作感が心地よく、ユーザー体験がとても優れているのだ。
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