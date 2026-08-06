「ahamoの40GB化は、既存ユーザーの囲い込みではないか」

そう、ささやいたのは競合であるソフトバンク関係者だ。

NTTドコモは2026年8月1日より、ahamoのデータ容量を従来の30GBから40GBに増量させた。

ただし、「データ増量おためしキャンペーン」という名目であり、正式なメニュー改定ではなさそうだ。

導入した目的として「日頃から外出先等でデータ量が不足してお困りのお客さまや速度制限を避けるためにご利用を控えているお客さまに、これまで以上に快適なデータ通信を体感いただくこと、またドコモとして、ご利用可能データ量が増量した場合のお客さまの体感変化を把握し、今後のお客さま満足度向上やサービス改善の参考とさせていただくこと」を掲げている。