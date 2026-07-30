石川温のPCスマホニュース解説 第288回
Galaxy Z Fold8を使ってわかった、“パスポートサイズ”が想像以上に快適なこと
2026年07月30日 10時00分更新
2026年8月7日に発売となるサムスン電子「Galaxy Z Fold8」。これまで7世代に渡って折りたたみスマホを出してきたサムスン電子だが、今回、パスポートサイズという新しいデザインで勝負してきた。
しかも、従来、踏襲してきたサイズ感の折りたたみは「Ultra」として名称を格上げしてきた。
サムスン電子関係者、メディア、そしてユーザーからすると、同じサイズ感でありながら、7世代までが「無印」なのに8世代目になって急に「Ultra」に変更されるなんて、正直、かなりややこしい。今後、何年か経過して、昔の機種の原稿を書こうものなら、毎度、毎度、「この世代のFoldは無印とUltra、どっちだっけ？」と確認が求められそうだ。
サムスン電子がこのタイミングで新たにパスポートサイズのデバイスを投入し、従来のサイズ感をUltraに格上げしたのは、当然のことながら、アップルを睨んでのことだろう。例年、アップルは9月にiPhoneの新製品を発表しているが、今年の目玉は「折りたたみ」とされている。しかも、すでに世間に出ている画像やモックなどを見る限り、明らかにGalaxy Z Fold8と同等のサイズ感であり、まさに9月には「ガチンコ勝負」になりそうな雰囲気だ。
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