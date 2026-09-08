石川温のPCスマホニュース解説 第293回
折りたたみiPhone、ついにGalaxyとガチンコ勝負 サムスンが築いた“アップルにはない強み”とは
2026年09月08日 07時00分更新
2026年9月9日（現地時間）、アップルが毎年恒例のイベントを開催し、今年は「折りたたみiPhone」を発表すると見られている。
そんななか、虎視眈々と折りたたみiPhoneを待ち受けるのが8月に折りたたみのGalalxyを3モデル、発売したばかりサムスン電子だ。今年は初となる「パスポートサイズ」を投入。折りたたみiPhoneもパスポートサイズと見られており、まさに「ガチンコ勝負」になろうしている。
Galaxyが8世代かけて築いた強み、アップルにはない「売るための経験」
Galaxyの強みと言えるのが、これまで8世代に渡って、折りたたみスマートフォンを作ってきた技術力だけではない。
折りたたみという新しいジャンルをゼロから作り上げてきた経験はアップルにはない実績といえる。
その一つと言えるのがタッチポイントの強化だ。
サムスン電子ジャパン、小林 謙一CMO は「折りたたみスマートフォンは認知こそ広がっているものの、映像や画像で見るだけのものと捉えられがちだ。そこでリアルに実在する製品として、製品を体験できる場所を従来に比べて2.6倍、増やしてきた」という。
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