石川温のPCスマホニュース解説 第290回
楽天モバイル、KDDIローミング終了でどうなる？ 10月以降の通信品質に懸念
2026年08月19日 07時00分更新
楽天グループの三木谷浩史会長は8月12日、Xに「楽天モバイルのローミング契約につきましては、KDDI様とは現在も、詰めの協議を行なっています。引き続き、ユーザーの方々に安心いただけるサービスを提供してまいります」とつぶやいた。この日、楽天グループの株価が急落したため、慌てて投稿したと見られている。
株価の急落は、KDDIとのローミング契約が終了するという話が発端とされている。
8月11日夕方に楽天グループの決算会見が開催されたのだが、そのなかで三木谷会長がKDDIとのローミング契約について「楽天モバイルがカバーを要するエリアは10月以降も契約によって継続する。楽天がカバーできているところは順次、ローミングを縮小していく」とコメントしたのだった。
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