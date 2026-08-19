写真は2025年9月のもの

楽天グループの三木谷浩史会長は8月12日、Xに「楽天モバイルのローミング契約につきましては、KDDI様とは現在も、詰めの協議を行なっています。引き続き、ユーザーの方々に安心いただけるサービスを提供してまいります」とつぶやいた。この日、楽天グループの株価が急落したため、慌てて投稿したと見られている。

株価の急落は、KDDIとのローミング契約が終了するという話が発端とされている。

8月11日夕方に楽天グループの決算会見が開催されたのだが、そのなかで三木谷会長がKDDIとのローミング契約について「楽天モバイルがカバーを要するエリアは10月以降も契約によって継続する。楽天がカバーできているところは順次、ローミングを縮小していく」とコメントしたのだった。