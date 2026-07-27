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サムスン電子は7月22日、イギリス・ロンドンにて新製品発表会「Galaxy Unpacked」を開催。折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold 8」「Galaxy Z Fold 8 Ultra」「Galaxy Z Flip 8」を8月7日に発売する。

イベント会場にはNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの端末担当者が参加していた。

今回、発売するモデルで特に注目なのはGalaxy Z Fold 8だ。

本体の縦が短くなり、パスポートサイズとなっている。これにより、開いた時、閉じたときに動画や書籍、マンガなどの視聴が快適になったのだ。

今回、Galaxy Z Fold 8 Ultraという名称になった従来までのFoldシリーズは、開くと大画面であったものの、正方形に近い縦横比のため、16:9などの動画を再生しても、画面の上下に黒い帯ができてしまい、動画自体が大きく再生されないという弱点があった。

新たに登場したパスポートサイズのGalaxy Z Fold 8であれば、上下の黒い帯がかなり狭くなり、結果、コンテンツを大きく表示できるという強みが出てくるのだ。

9月に発表されると噂されるアップル・折りたたみiPhoneも同様の縦横比率になっているとされており、折りたたみスマホのスタンダードになる可能性が極めて高いのだ。