クアルコム クリスチアーノ・アモンCEO 筆者提供

「スマホの次は何なのか」

IT業界は10年以上に渡って、スマートフォンの次に来るデバイスを探し求めていた。

ウォッチやVRゴーグル、スマートグラスなど数多くのデバイスが、その候補に浮上してきた。

しかし、クアルコムのクリスチアーノ・アモンCEOは、ハワイ・マウイ島で開催されたプライベートイベント「Snapdragon Summit」において、「スマホはなくならない。スマホの次もスマホだ」と断言した。

ただ、この次は「単なるスマホ」ではなく、「AIエージェントスマホ」時代が到来するという。