石川温のPCスマホニュース解説 第296回
「スマホの次もスマホだ」クアルコムCEOが断言する“AIエージェント時代”の未来
2026年10月01日 07時00分更新
「スマホの次は何なのか」
IT業界は10年以上に渡って、スマートフォンの次に来るデバイスを探し求めていた。
ウォッチやVRゴーグル、スマートグラスなど数多くのデバイスが、その候補に浮上してきた。
しかし、クアルコムのクリスチアーノ・アモンCEOは、ハワイ・マウイ島で開催されたプライベートイベント「Snapdragon Summit」において、「スマホはなくならない。スマホの次もスマホだ」と断言した。
ただ、この次は「単なるスマホ」ではなく、「AIエージェントスマホ」時代が到来するという。
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