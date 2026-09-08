寿司チェーンで「月見バーガー」！ くら寿司で今年も販売中、これ食べたい
2026年09月08日 12時05分更新
回転寿司チェーン「くら寿司」は9月4日より「くら月見バーガー」を発売中です。
お月見シーズンにあわせて昨年も販売された商品で、今年も復活していますよ。
▲【無添】くら月見バーガー 450円
ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げて仕上げたベーコン、黄身ソースが出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ商品です。
まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースが味の決め手。なお、四大添加物の化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料は不使用です。
ーーー
寿司チェーンの“月見バーガー”とは、ちょっと意外ですよね。くら寿司では以前から魚肉を使用したハンバーガーを展開してきましたが、今回の「くら月見バーガー」には魚介類は使われていないようです。
いわば、寿司をバーガーにしたのではなく、“寿司屋で楽しむ月見バーガー”。お寿司を何皿か楽しみつつ、合間にバーガーをほおばるという、くら寿司ならではの楽しみ方もできそう！
また、同日から110円の「厳選かに軍艦」などを提供する「北海フェア」も開催しているのでチェックしておきましょう。
▼関連記事
【本日から】くら寿司「かに軍艦」110円！ 北海道サンマなども登場
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
グルメモスの月見、今年は“黄金チーズ”！ とろ～りたまごの「月見フォカッチャ」
-
グルメ【本日】すき家「月見すきやき牛丼」発売！ たまごなしなら60円安い
-
グルメ餃子の王将に「秋ラーメン」！ 玉子をのせれば“月見”にもなるよ
-
グルメ【本日】ローソン「月見スイートポテトプリン」発売、“月見フィナンシェ”など続々
-
グルメたまごフライで「月見」！ とんかつ「かつ庵」58店舗で展開、これはおいしそ
-
グルメモスの「月見フォカッチャ」が変わった！ 5年目で大胆チェンジの理由
-
グルメセブンの「月見」順次スタート！ “お月様”が浮かぶ「ぜんざい」も登場
-
グルメ【本日発売】サンマルク初の「月見」がボリューム満点！ 肉厚つくね×たまご
-
グルメすき家「月見すきやき牛丼」が今年も！60円安い「すきやき牛丼」も
-
グルメ【本日発売】「月見シュー」が復活！ 昨年は完売続出、おもち入りシュークリーム
- この連載の一覧へ