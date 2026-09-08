寿司チェーンで「月見バーガー」！ くら寿司で今年も販売中、これ食べたい

回転寿司チェーン「くら寿司」は9月4日より「くら月見バーガー」を発売中です。



お月見シーズンにあわせて昨年も販売された商品で、今年も復活していますよ。

▲【無添】くら月見バーガー 450円

ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げて仕上げたベーコン、黄身ソースが出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ商品です。

まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースが味の決め手。なお、四大添加物の化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料は不使用です。



ーーー

寿司チェーンの“月見バーガー”とは、ちょっと意外ですよね。くら寿司では以前から魚肉を使用したハンバーガーを展開してきましたが、今回の「くら月見バーガー」には魚介類は使われていないようです。



いわば、寿司をバーガーにしたのではなく、“寿司屋で楽しむ月見バーガー”。お寿司を何皿か楽しみつつ、合間にバーガーをほおばるという、くら寿司ならではの楽しみ方もできそう！

また、同日から110円の「厳選かに軍艦」などを提供する「北海フェア」も開催しているのでチェックしておきましょう。



▼関連記事

【本日から】くら寿司「かに軍艦」110円！ 北海道サンマなども登場



※価格は税込み表記です。