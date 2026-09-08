このページの本文へ

2026食べたい「月見」グルメ

寿司チェーンで「月見バーガー」！ くら寿司で今年も販売中、これ食べたい

2026年09月08日 12時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

くら寿司の「月見」！

　回転寿司チェーン「くら寿司」は9月4日より「くら月見バーガー」を発売中です。

　お月見シーズンにあわせて昨年も販売された商品で、今年も復活していますよ。

▲【無添】くら月見バーガー　450円

　ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げて仕上げたベーコン、黄身ソースが出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ商品です。

　まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースが味の決め手。なお、四大添加物の化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料は不使用です。

ーーー

　寿司チェーンの“月見バーガー”とは、ちょっと意外ですよね。くら寿司では以前から魚肉を使用したハンバーガーを展開してきましたが、今回の「くら月見バーガー」には魚介類は使われていないようです。

　いわば、寿司をバーガーにしたのではなく、“寿司屋で楽しむ月見バーガー”。お寿司を何皿か楽しみつつ、合間にバーガーをほおばるという、くら寿司ならではの楽しみ方もできそう！

　また、同日から110円の「厳選かに軍艦」などを提供する「北海フェア」も開催しているのでチェックしておきましょう。

▼関連記事
【本日から】くら寿司「かに軍艦」110円！ 北海道サンマなども登場

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください