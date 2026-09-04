【反則級】資さんの「ぼた餅」×ソフトクリーム…！ そりゃうまいでしょ　本日スタート

うどんチェーン「資さんうどん」は9月4日、一部店舗で秋の新メニューを発売します。
対象店舗は大牟田店、浜線バイパス店、下通店、岡山大元店、南津守店、両国店、三郷店、相模大野店です。
「資ぼた餅ソフト」が登場！
今回の新メニューでは、資さんうどん名物の“ぼた餅”を使った甘味のほか、
▲資ぼた餅ソフト 317円
※ミニ資ぼた餅ソフト 229円
資さんうどんの「ぼた餅」は、うどんと並ぶ名物のひとつ。店舗で毎日ひとつずつ手作りしており、北海道産小豆を使ったほどよい甘さのあんこと、もち米の粒感を残した仕立てが特徴です。通常の「ぼた餅」は1個160円で販売されています。
今回、資さんうどん名物のぼた餅とソフトクリームを組み合わせた新甘味が登場しました。ぼた餅はミニサイズで使用。黒蜜は別添えです。
「とろ玉海老天丼」など秋の新メニューが仲間入り
その他、半熟たまごの天ぷらや海老を盛り合わせた丼、ツナマヨおにぎり、おかずメニューなどをラインアップします。
▲とろ玉海老天丼 899円
とろ玉天と呼ぶ半熟たまごの天ぷら、海老2尾、オクラ、イカ、かぼちゃの5種類の天ぷらを盛り合わせた一品です。
▲ツナマヨおにぎり（2個） 280円
▲ツナマヨおにぎり のり付き（2個） 320円
ツナマヨにに旨味を引き立てるかつおぶしを加えたおにぎりです。のり付きも用意します。
「おかずメニュー」も新登場！
▲手羽先（3本） 495円
※1本165円、5本825円
外はパリッと、中はジューシーという手羽先です。ちょっとだけ食べたいときにうれしい1本、シェアして楽しめる5本も用意されます。
▲おでん 粗挽きウインナー 130円
資さんこだわりの出汁を使ったおでんメニューです。今回、復活メニューとして登場します。
▲倍盛りポテトフライ 249円
通常サイズ149円に対して、2倍の量を楽しめるメニューです。
▲野菜天ぷら盛り 329円
舞茸、オクラ、かぼちゃ、レンコン、なすの天ぷらを盛り合わせています。資さん専用の天ぷら粉で揚げて提供します。
名物ぼた餅にソフトクリーム、これは合いそう！
資さんうどんの「ぼた餅」に濃厚ミルクのソフトクリームを合わせるという、甘党にはなんともそそられる新作です。
あんことミルクの組み合わせだけでも間違いなさそうですが、さらに別添えの黒蜜まで。うどんを食べたあとのデザートにもよさそうですね。
一部店舗限定ではありますが、今後、さらに広がっていくことに期待しちゃいます。
・発売日：9月4日
※記事中の商品価格は九州・中国エリア店舗の価格です。
※価格は税込み表記です。
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