【本日発売】スゴイ！ チャーハン×テリたまご飯の“Wライス”！ かつやがまたもパワフル

とんかつ専門店「かつや」は、「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」を本日より期間限定で販売します。

チャーハンとテリたま混ぜご飯を合盛りにし、ロースカツ、から揚げ、赤ウインナーをトッピングしたボリューム満点の一品です。

※以下、再掲載となります。

とんかつ専門店「かつや」は9月11日より、「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」を期間限定で販売します。

かつやの欲望全開すぎる新作

「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」が登場

特製チャーハンとテリたま混ぜご飯を合盛りにし、ロースカツ、から揚げ、赤ウインナーをトッピングした一品です。店内での提供に加え、弁当としてテイクアウトにも対応します。

▲チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯 通常店舗979円、券売機店舗980円

かつや独自のタレで香ばしく炒めた特製チャーハンと、白ご飯、温玉、刻み海苔に特製テリヤキソースを絡めた「テリたま混ぜご飯」を合盛りにしています。

トッピングには、ロースカツ、から揚げ、赤ウインナーを使用しています。「チャーハン×ロースカツ」や「テリたまご飯×から揚げ」など、組み合わせを変えて楽しめる内容です。

▲チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯弁当 通常店舗961円、券売機店舗980円

「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」は弁当としてテイクアウトできます。なお、一部店舗ではメニューや価格が異なります。

販売期間は9月11日からで、食材がなくなり次第販売終了となります。販売店舗は国内の「かつや」ですが、一部店舗を除きます。販売時間は各店舗の営業時間です。

Wライスにカツ、唐揚げ！ かつやがまたもパワフル

チャーハンとテリたま混ぜご飯を一緒に盛るという、まさかの“Wライス”。それだけでも十分パワフルなのに、さらにロースカツ、から揚げ、赤ウインナーまでのっています。



チャーハン×ロースカツでいくか、テリたまご飯×から揚げでいくか。それとも全部まとめて頬張るか……。一杯の中で好き勝手に組み合わせられるのも楽しそう！

・発売日：2026年9月11日

・終了日：食材がなくなり次第終了

※価格は税込み表記です。