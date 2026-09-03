セブンの「月見」順次スタート！ “お月様”が浮かぶ「ぜんざい」も登場
2026年09月03日 16時40分更新
セブン‐イレブンは9月1日から、中秋の名月に向けて「お月見」をテーマにしたスイーツとグルメ5品を沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売します。
直径約8cmの「大きなお月様大福 カスタードホイップ」をはじめ、満月のような形の「お月見ロールケーキ」、プリンをクレープで包んだ「お月見プリンクレープ」など、和洋のスイーツをラインアップします。
▲お月見プリンクレープ 270円
発売日：9月1日～順次
たまごのコクとバニラの風味を特長とするプリンをクレープで包み、ミルククリームとなめらかなプリン、もちもち食感のクレープ生地を組み合わせています。
▲お月見ロールケーキ 270円
発売日：9月1日～順次
カスタードホイップクリームを満月のような形に仕立てたロールケーキで、ふんわりとした生地にクリームを重ねています。
▲月見てりやきバーガー 378円
発売日：9月9日～順次
満月に見立てた目玉焼きを挟んだてりやきバーガーで、甘辛いソースと卵を組み合わせています。
▲お月見ぜんざい 345円
発売日：9月15日～順次
粒あんを夜空に見立て、白いホイップクリームで雲を、黄色い白玉でお月様を表現しています。粒あんに白玉とホイップクリームを盛り付けています。
▲大きなお月様大福 カスタードホイップ 300円
発売日：9月15日～順次
中秋の名月をイメージした直径約8cmの大きな大福で、もちもちとした生地にカスタードとホイップを包んでいます。
お月見気分を味わう5品が登場！
満月をイメージしたロールケーキや直径約8cmの大福、黄色い白玉が月を表現するぜんざいなど、見た目からお月見気分を楽しめるラインアップとなっています。
スイーツだけでなく月見バーガーもあるので、気になる一品を選んで秋の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月1日
・終了日：2026年9月15日
※価格は税込み表記です。
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