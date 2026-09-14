きのこ約2倍！ セブン「金の生パスタ」がリニューアル！ 価格はそのまま

セブン‐イレブン・ジャパンは「セブンプレミアム ゴールド トリュフ香る贅沢仕立て 金のきのこクリーム生パスタ」（462円）をリニューアル。全国のセブン‐イレブン店舗にて9月15日より順次発売します。



「金のきのこクリーム生パスタ」は、「セブンプレミアム」の最上位ブランド「セブンプレミアム ゴールド」の冷凍生パスタ。

今回のリニューアルでは、きのこの量を従来商品の約2倍に増量。きのこならではの食感と旨みを、よりたっぷり楽しめる仕立てになったといいます。さらに、仕上げにはトリュフオイルを使用。レンジで温めると芳醇な香りが広がるそうです。



パスタはデュラム小麦100％のシンプルな配合で、高圧で押し出す「オリジナル製法」を採用。もっちりとした生パスタに、コク深いクリームソースを絡めています。



また、フタを開けずにそのまま電子レンジで加熱できるトレーを採用。お皿に移さず、そのまま食べられます。

きのこ約2倍！「金の生パスタ」リニューアル

それでも価格はそのまま！

調べてみると、従来の「金の3種きのこクリーム 生パスタ」は2025年12月に発売され、価格は今回と同じ462円。マッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの3種類のきのこを使ったクリーム生パスタでした。



今回は、きのこ量が従来の約2倍になり、さらにトリュフオイルをきかせた仕立てにリニューアル。それでも価格は変わらず462円です。



同じ価格で、以前よりきのこをたっぷり楽しめるようになったのはうれしいところ。ちょっとリッチになった「金の生パスタ」、以前食べたことがある人も改めて試してみたくなりますね。

（※文中の価格はすべて税込）