スゴイ！ チャーハン×テリたまご飯の“Wライス”！ かつやがまたもパワフル

とんかつ専門店「かつや」は9月11日より、「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」を期間限定で販売します。
かつやの欲望全開すぎる新作
「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」が登場
特製チャーハンとテリたま混ぜご飯を合盛りにし、ロースカツ、から揚げ、赤ウインナーをトッピングした一品です。店内での提供に加え、弁当としてテイクアウトにも対応します。
▲チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯 通常店舗979円、券売機店舗980円
かつや独自のタレで香ばしく炒めた特製チャーハンと、白ご飯、温玉、刻み海苔に特製テリヤキソースを絡めた「テリたま混ぜご飯」を合盛りにしています。
トッピングには、ロースカツ、から揚げ、赤ウインナーを使用しています。「チャーハン×ロースカツ」や「テリたまご飯×から揚げ」など、組み合わせを変えて楽しめる内容です。
▲チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯弁当 通常店舗961円、券売機店舗980円
「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯」は弁当としてテイクアウトできます。なお、一部店舗ではメニューや価格が異なります。
販売期間は9月11日からで、食材がなくなり次第販売終了となります。販売店舗は国内の「かつや」ですが、一部店舗を除きます。販売時間は各店舗の営業時間です。
Wライスにカツ、唐揚げ！ かつやがまたもパワフル
チャーハンとテリたま混ぜご飯を一緒に盛るという、まさかの“Wライス”。それだけでも十分パワフルなのに、さらにロースカツ、から揚げ、赤ウインナーまでのっています。
チャーハン×ロースカツでいくか、テリたまご飯×から揚げでいくか。それとも全部まとめて頬張るか……。一杯の中で好き勝手に組み合わせられるのも楽しそう！
・発売日：2026年9月11日
・終了日：食材がなくなり次第終了
※価格は税込み表記です。
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