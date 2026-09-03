並・大・特大すべて同価格！「壱郎油そば」が“二刀流店舗”に登場

家系ラーメンチェーン「壱角家」は9月1日から、期間限定の「壱郎油そば」を販売します。11月30日まで、壱角家×油そば総本店の「二刀流ハイブリッド店舗」限定です。
「壱郎」が油そばに！ 並・大・特大すべて同価格
壱角家で展開されている、たっぷりの野菜や脂を盛り付けた「壱郎」シリーズに、今年は「油そば」が登場します。
▲壱郎油そば 並・大・特大1280円
「壱郎油そば」は、定番の油そばに野菜と脂をトッピングし、秘伝の甘旨ダレを合わせた一杯。好みのトッピングを追加してカスタマイズもできます。
サイズは並・大・特大の3種類で、いずれも1280円の同一価格です。
販売するのは「壱角家」と「油そば総本店」のメニューを1店舗で提供する「二刀流ハイブリッド店舗」。対象店舗は公式サイトから確認できます。
「塩壱郎ラーメン」も今年も登場
あわせて、2022年に登場した「塩壱郎ラーメン」も今年も販売します。
▲塩壱郎ラーメン 並1180円、大盛1300円
家系ベースのスープに野菜の甘みと背脂を加え、200gの野菜を使用。見た目はこってり、食べるとあっさりとした「こっさり」な味わいを特徴としています。
こちらは成田空港店、神宮球場店、プレナ幕張店を除く壱角家全店舗で販売します。
「油そば」ハイブリッド店舗で食べられます
今回おもしろいのは、家系ラーメンの壱角家の「油そば」。対象店舗は「壱角家」と「油そば総本店」の2ブランドを1店舗で展開する「二刀流ハイブリッド店舗」なのですが、この店舗形態は2026年4月28日に渋谷センター街店からスタートし、その後、対応店舗を続々と拡大しています。
「壱郎油そば」は、並・大・特大まで価格は同じ1280円。がっつり食べたい人なら、特大を選びたくなりそうですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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