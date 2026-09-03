【本日開始】えび天もハンバーグも3個に…！ 50％増量ってこうなるのか

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は9月3日～16日の期間限定で、「かっぱの秋の旨ネタ＆お値段そのまま50％増量祭り」を全店で開催します。
お値段そのまま50％増量
「感動コーン」「えび天にぎり」「てりやきハンバーグ」などの人気商品は、お値段そのままで通常より50％増量します。
▲お値段そのまま50％増量感動コーン 二貫110円～
▲お値段そのまま50％増量えび天にぎり 二貫150円～
▲お値段そのまま50％増量てりやきハンバーグ 二貫120円～
▲お値段そのままトッピング50％増量コク旨醤油ラーメン 430円～
メンマ、チャーシュー、ねぎのトッピングを、お値段そのままに50％増量。店内飲食限定です。
▲シャリドーナツ きな粉（3個） 110円～
店内揚げの「シャリドーナツ きな粉」は、お値段そのままに1個増量し、3個で販売します。店内飲食限定です。
「大ぶりとろサーモン」「北海道産さんま」など秋の旨ネタが登場！
さらに、秋に楽しみたい「大ぶりとろサーモン」や「北海道産さんま」などの旨ネタが登場します。
▲大ぶりとろサーモン 一貫110円～
大ぶりにカットしたサーモンを使用した期間限定商品です。とろけるような脂の甘みが魅力としています。店内飲食限定です。
▲大ぶりとろサーモン 塩炙り 一貫150円～
大ぶりとろサーモンを香ばしく炙った「塩炙り」も登場します。店内飲食限定です。
▲北海道産さんま 二貫190円～
秋の味覚を代表する北海道産さんまを使った一皿です。素材の旨みを楽しめる商品で、9月17日以降も販売します。
▲北海道産さんま塩炙り 二貫190円～
北海道産さんまの皮目を香ばしく炙った「塩炙り」も用意します。こちらも9月17日以降も販売します。
▲秋の彩りフェアプレート 五貫590円～
「大ぶりとろサーモン」「醤油漬け焼き風サーモン」「北海道産さんま」「天然メアジ」「合鴨ロースのトリュフマヨのせ」を盛り合わせた期間限定商品です。店内飲食限定です。
人気ネタが50％増量！
気になるのは、お値段そのままの50％増量。コーン、えび天、てりやきハンバーグと、かっぱ寿司らしい親しみのあるネタがボリュームアップします。
特に「えび天にぎり」は、通常より50％増量で見た目からして迫力ありますね。秋のさんまやとろサーモンも楽しみたいです！
・開始日：2026年9月3日
・終了日：2026年9月16日予定
※価格は税込み表記です。
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