山椒ビリッ！ 幸楽苑にシビ辛「麻辣担担麺」860円、新作3種が登場

ラーメンチェーン「幸楽苑」は9月15日より、期間限定メニュー「鶏白湯らーめん」「担担麺」「麻辣担担麺」の3種を販売します。

いずれも餃子セット、チャーハンセット、ミックスセットを用意します。なお、「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンを取り扱っておらず、テイクアウトとデリバリーは対象外です。

幸楽苑に秋の新作ラーメン3種が登場

▲鶏白湯らーめん 830円

餃子セット 1030円 ※80円お得

チャーハンセット 1130円 ※70円お得

ミックスセット 1330円 ※150円お得

鶏ガラとモミジを炊き出し、野菜、昆布、鰹節、椎茸の旨味を重ねた白湯スープを使用しています。



サラッと軽い口当たりにゆずの香りを合わせ、蒸し鶏、味玉、水菜をトッピングしています。

▲担担麺 860円

餃子セット 1060円 ※80円お得

チャーハンセット 1160円 ※70円お得

ミックスセット 1360円 ※150円お得

煎り胡麻のコクと豚骨の旨みを合わせたクリーミーなスープに、特製麻辣油で程よい辛さと山椒の風味を加えています。



粗挽きそぼろ、ナッツ、シャキシャキ野菜を合わせています。

▲麻辣担担麺 860円

餃子セット 1060円 ※80円お得

チャーハンセット 1160円 ※70円お得

ミックスセット 1360円 ※150円お得

白胡麻ペーストと濃厚な豚骨スープに、特製麻辣油を合わせ、辛みと山椒のシビれを効かせています。



粗挽きそぼろなどの具材と中太麺を合わせています。

鶏白湯からシビ辛まで！

鶏白湯の軽やかな一杯から、胡麻のコクを楽しむ担担麺、山椒のシビれが効いた麻辣担担麺まで、気分に合わせて選べる3種類が登場します。今日はまろやか系、今日はシビ辛、と選ぶ楽しさもありそうです。

気になる一杯があれば、この機会に幸楽苑へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月15日

※価格は税込み表記です。