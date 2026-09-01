ビアードパパ
【本日発売】「月見シュー」が復活！ 昨年は完売続出、おもち入りシュークリーム
2026年09月01日 11時20分更新
シュークリーム専門店の「ビアードパパ」は本日9月1日より、「月見シュー」を期間限定で販売します。
▲月見シュー 290円
満月のようなまんまるの見た目が特徴のお月見スイーツ。お餅、クッキーシュー生地、カスタードクリームを組み合わせています。
お餅の「もちっ」、クッキーシュー生地の「ザクッ」、カスタードクリームの「とろり」を一度に楽しめる仕立て。
●シュークリームにお餅!?
「月見シュー」が誕生したのは2025年。試行錯誤のうえで、シュークリームの常識を変えるお餅入りの仕立てにし、「もちっ！ザクッ！とろり。」の食感に仕上げたとしています。
●昨年は完売続出だった！
昨年は大きな反響があり、完売する店舗が続出しました。SNSでも話題になりました。
●包み紙にも仕掛けあり
今年は声優・榊原優希さんを起用したオリジナルコンテンツを展開。包み紙の二次元コードにアクセスすると、榊原さん演じるウサギの兄妹のストーリー（全3話）がきけます。専用の包み紙は数量限定です。
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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