家系ラーメン760円！ これは行かなきゃ、壱角家で恒例のおトクデー

家系ラーメンチェーン「壱角家」は9月11日に、毎月11日恒例のキャンペーン「壱角家の日」を開催します。店内で飲食する人を対象に、家系ラーメン並の醤油と塩を特別価格で提供します。

「壱角家の日」は、壱角家の「1」と「11」をかけた語呂合わせから実施している毎月恒例のキャンペーンです。9月11日は壱角家のほか、横浜道、茅ヶ崎家、野田家でも同時開催します。

▲家系ラーメン並（醤油／塩） 特別価格760円

壱角家の家系ラーメンは、濃厚でクリーミーな「濃まろ豚骨スープ」に、特製の特注中太麺を合わせています。スープと麺を組み合わせた一杯です。

キャンペーンでは、家系ラーメン並の醤油または塩を760円で提供します（通常価格は店舗ごとに異なる）。なお、ベジタブル家系と赤辛家系は対象外です。

なお、壱角家 神宮球場店、下北沢店、学芸大学店、駒込店、東久留米店、春日部店、成田空港店、流山店、浦安店、結城バイパス店、宇多津店、広島三次店はキャンペーン対象外です。

家系ラーメンを760円で！

毎月11日のお楽しみ「壱角家の日」は、家系ラーメンをお得に楽しめるチャンスです。濃厚でクリーミーな豚骨スープに中太麺を合わせた一杯を、760円で味わえるのはうれしいですね。

醤油と塩から選べるのもポイントです。9月11日は対象店舗をチェックして、壱角家の家系ラーメンを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開催日：2026年9月11日

※価格は税込み表記です。