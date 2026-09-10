【約2週間】キルフェボンにまん丸「お月見タルト」！ かぼちゃソースに白玉入り

タルト専門店のキルフェボンは9月15日から9月30日の期間、「お月見タルト」を発売します。

「お月見タルト」今年も登場

キルフェボン全12店舗にて、秋の風物詩であるお月見をテーマにした「お月見タルト」を発売します。

「お月見タルト」の味の中心となるのは、濃厚でなめらかな白ごまブランマンジェ。サクサクとしたタルト生地に、風味豊かな白ごまブランマンジェ、まろやかな甘みの黒みつを重ねています。

クルミや白玉、黒洲きな粉などを合わせることで、多彩な食感と香りが広がる和の味わいに仕上げているといいます。月のような金色の表面にはかぼちゃソースを使用しています。

また、月に住むウサギのオーナメントや白玉と、風にそよぐススキを思わせる飾りを添え、まるで秋の月下をそのまま映したかのような佇まいに仕上げたとしています。

▲「お月見タルト」1ピース 1260円、ホール（25cm）12600円

販売は約2週間なのでお見逃しなく

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開しています。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並んでいます。



昨年発売されたばかりの「お月見タルト」が今年も登場です。ちなみに昨年の販売期間はおよそ1か月でしたが、今年は16日間と短くなりました。

さまざまな「和」が口いっぱいに広がる「お月見タルト」。秋の訪れが存分に楽しめそうなタルトで、季節を感じてみてはいかがでしょうか。



・発売日：2026年9月15日

・終了日：2026年9月30日



（※文中の価格はすべて税込）