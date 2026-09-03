【本日から】新米ライスが無料で大盛！ ほっかほっか亭で1週間限定

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は本日9月3日から「ライス大盛入替無料（1食分）」アプリクーポンを配布します。

アプリクーポンでライス大盛が無料に！

新米シーズンに入り、ほっかほっか亭では今年収穫した「新米」をスタート。そのタイミングであわせて、お弁当のライスを無料で大盛に変更できるクーポン配布キャンペーンを1週間限定で実施します。

9月3日～9日の間、公式アプリ「ほっかアプリ」会員を対象に、「ライス大盛入替無料（1食分）」アプリクーポンを配布。店頭またはモバイルオーダーで弁当を購入すると、1食分のライス大盛入替が無料になります。



店頭注文では、「クーポンを使う」を押してバーコードをスタッフに提示、モバイルオーダーでは注文時にクーポンを選択することで利用ができます。なお、利用期限は配信期限と同じく9月9日までです。



・内容：ライス大盛入替無料（1食分）

・配信/利用期限：2026年9月3日～9日

・利用条件：店頭またはモバイルオーダー（いずれか1回）にて、お弁当を購入

アプリ詳細はこちらから。

モバイルオーダーにも対応

ほっかほっか亭で使用するのは国産米100％のオリジナルブレンド米「愛情米」。新米が無料で大盛に変更できるのはうれしいですね！

さて、クーポンはほっかほっか亭公式「ほっかアプリ」にて配信されます。アプリでは、クーポン以外にも、スマホで注文・決済ができる「モバイルオーダー」機能などを揃えていますよ。

モバイルオーダーを活用すれば、スマホで事前予約・決済により、店頭での待ち時間を短縮してスムーズに商品を受け取ることができます。

この機会にアプリを入れて、ほっかほっか亭を便利に利用してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）