9月2日スタート
月見なのに赤と白!? ペッパーランチ「月見ハンバーグ」980円
2026年09月01日 18時50分更新
ステーキ専門チェーン「ペッパーランチ」は9月2日から、秋の味覚を楽しめるフェア「あなたは赤い月見派？白い月見派？」を開催します。
期間限定で「赤い月見ハンバーグ」「白い月見ハンバーグ」「月見チーズチキンドリア」などを販売します。
赤いトマトバルサミコ、白いカルボナーラのハンバーグが登場
今回の月見メニューは、目玉焼きや卵黄を月に見立てた仕立てです。トマトバルサミコソースを使った赤い月見と、北海道産生クリームと牛乳を使ったカルボナーラソースの白い月見を用意します。
▲赤い月見ハンバーグ 980円
ハンバーグに目玉焼きをのせ、トマトバルサミコソースを合わせています。トマトのコクとバルサミコの酸味を組み合わせたソースに、卵を崩して加えることでまろやかさが加わります。
▲白い月見ハンバーグ 980円
北海道産生クリームと牛乳を使用した濃厚なカルボナーラソースをハンバーグに合わせています。
目玉焼きをのせており、卵黄の旨みがソースに混ざることで、より濃厚なカルボナーラソースとして味わえます。コショウの風味もアクセントになっています。
▲月見チーズチキンドリア 1090円
「白い月見ハンバーグ」と同じカルボナーラソースを使用したドリアです。
チキンとカルボナーラソースをごはんに合わせ、ソースポットに入った卵黄を添えています。別添えのコショウで味にアクセントを加えることもできます。
・赤い肉塊月見ハンバーグ 1180円
・白い肉塊月見ハンバーグ 1180円
月見ハンバーグが紅白に！
赤と白、異なるソースで楽しめる今回の月見メニュー。卵を崩して味わいを変えられるのもポイントです。
秋限定の月見メニューを楽しみに、ペッパーランチへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月2日
※価格は税込み表記です。
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