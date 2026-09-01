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2026食べたい「月見」グルメ

9月2日スタート

月見なのに赤と白!? ペッパーランチ「月見ハンバーグ」980円

2026年09月01日 18時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ステーキ専門チェーン「ペッパーランチ」は9月2日から、秋の味覚を楽しめるフェア「あなたは赤い月見派？白い月見派？」を開催します。

　期間限定で「赤い月見ハンバーグ」「白い月見ハンバーグ」「月見チーズチキンドリア」などを販売します。

赤いトマトバルサミコ、白いカルボナーラのハンバーグが登場

　今回の月見メニューは、目玉焼きや卵黄を月に見立てた仕立てです。トマトバルサミコソースを使った赤い月見と、北海道産生クリームと牛乳を使ったカルボナーラソースの白い月見を用意します。

▲赤い月見ハンバーグ　980円

　ハンバーグに目玉焼きをのせ、トマトバルサミコソースを合わせています。トマトのコクとバルサミコの酸味を組み合わせたソースに、卵を崩して加えることでまろやかさが加わります。

▲白い月見ハンバーグ　980円

　北海道産生クリームと牛乳を使用した濃厚なカルボナーラソースをハンバーグに合わせています。

　目玉焼きをのせており、卵黄の旨みがソースに混ざることで、より濃厚なカルボナーラソースとして味わえます。コショウの風味もアクセントになっています。

▲月見チーズチキンドリア　1090円

　「白い月見ハンバーグ」と同じカルボナーラソースを使用したドリアです。

　チキンとカルボナーラソースをごはんに合わせ、ソースポットに入った卵黄を添えています。別添えのコショウで味にアクセントを加えることもできます。

・赤い肉塊月見ハンバーグ　1180円
・白い肉塊月見ハンバーグ　1180円

月見ハンバーグが紅白に！

　赤と白、異なるソースで楽しめる今回の月見メニュー。卵を崩して味わいを変えられるのもポイントです。

　秋限定の月見メニューを楽しみに、ペッパーランチへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月2日

※価格は税込み表記です。

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