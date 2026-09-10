【本日発売】バーミヤンの背徳麺「バミ郎」に新味！ 背脂×にんにくの濃厚な一杯

中華料理チェーン「バーミヤン」は本日9月10日より、40周年記念「謝謝バーミヤン」フェアをスタート。人気の“背徳麺”「バミ郎そば」シリーズから、新作「厚切り焼豚の味噌バミ郎そば」が登場します。



北海道味噌と3種の厳選味噌、ピーナッツペーストを使った濃厚なスープを使用。背脂、刻みにんにく、黒マー油を加え、香味野菜と味噌を炒めることで香りを引き出しています。

人気の背徳麺“バミ郎そば”に新味！

▲厚切り焼豚の味噌バミ郎そば 1132円／マシ盛1342円

※本格焼き餃子［6コ］・ごはんセット 549円 ※単品注文より最大131円お得

北海道味噌と3種の厳選味噌、ピーナッツペーストを合わせた濃厚なスープを使用しています。背脂、刻みにんにく、黒マー油を合わせ、香味野菜と味噌を炒めて香りを引き出しています。

バーミヤンの人気メニューが“紅白”に！

▲「小籠包入り！」紅白点心の麻辣湯 1044円

10種以上のスパイスを使った、辛さと痺れの中に深みのあるスープに、プチプチとした食感の紅白団子を合わせています。

▲「白」麻辣湯～豆乳と青山椒仕立て～ 1099円

豆乳と豚白湯、鶏スープをブレンドした「白」ベースのスープに、青山椒、四川花椒、五香紛などのスパイスを合わせています。シビ辛の味わいに仕立てた麻辣湯です。

▲本格四川麻婆豆腐 659円

ピーシェン豆板醤と甜麺醤を使用し、スパイスを入れて煮出した自家製山椒ラー油を合わせています。

▲コク旨！白い麻婆豆腐～海老・中華クワイ・山芋入り～ 879円

広東青山椒と四川花椒を使い、海老、中華クワイ、山芋を合わせています。青山椒の柑橘系の香りと四川花椒のシビれを効かせた麻婆豆腐です。

▲紅白食べ比べ麻婆豆腐セット 1429円

本格四川麻婆豆腐とコク旨！白い麻婆豆腐を食べ比べできるセットです。単品注文より109円お得です。

ロッテ「アジアに恋して」とのコラボメニューが登場！

ロッテ「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー（アイス）」は、黒糖烏龍アイスとミルクアイスに黒糖ソースを合わせ、黒糖烏龍ミルクティーの味わいを表現したアイスです。

今回、黒糖烏龍ミルクティーアイスの魅力を引き出したというバーミヤンオリジナルスイーツが登場します。

▲チャイナサンデー～アジアに恋してのせ～ 549円

ロッテ「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー（アイス）」を使用したオリジナルサンデーです。しゅうまいの皮、コーヒーゼリー、白桃アンニンドウフを組み合わせています。

▲はちみつ揚げパン～アジアに恋してのせ～ 439円

バーミヤンの「はちみつ揚げパン」に、黒糖烏龍ミルクティー味のアイスを合わせています。

背脂×にんにく×味噌！ バミ郎がさらに濃そう

ただでさえパンチのある「バミ郎」に、今度は味噌！ 北海道味噌などを使ったスープに背脂、刻みにんにく、黒マー油まで合わせています。



しかも厚切り焼豚をのせ、さらに「マシ盛」も用意。40周年のお祝いムードの中でも、ひときわパワフルな一杯です。バーミヤン、またガッツリ攻めてきましたね！

・開始日：2026年9月10日

・終了日：2026年11月22日

※価格は税込み表記です。