【本日限定】食べ飲み放題2900円！ 渋谷肉横丁をハシゴ、肉も酒も好きなだけ

東京・渋谷の「渋谷肉横丁」は本日9月29日、16周年を記念した「全店食べ飲み放題」を開催します。
渋谷肉横丁は、渋谷センター街のちとせ会館2階にある、肉料理をテーマにした飲食店街。2010年に開業し、今年で16周年を迎えました。
今回の食べ飲み放題では、各店舗がそれぞれ対象フード5品と飲み放題メニューを用意。1店舗にとどまらず、横丁内の店舗を自由に移動できる“はしご型”の食べ飲み放題を楽しめるのが特徴です。
なお、料理やドリンクを持ったまま別店舗へ移動することはできません。満席の場合は空席のある店舗を利用する形になるとのことです。
■渋谷肉横丁「全店食べ飲み放題」
開催日：9月29日
時間：17時～22時
料金：2900円
利用時間：営業時間内は時間無制限
受付：予約不可。当日入口で先に会計
対象：渋谷肉横丁の全店舗
住所：東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館2階
※通常メニュー全品が食べ飲み放題になるわけではありません
※未成年者は入場不可
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焼肉、肉寿司、ホルモン、焼鳥、ステーキなどの店舗を自由にはしごしながら、食べ放題・飲み放題できる1日限定の企画。ただし、食べ放題は各店舗が設定した、対象メニューのみになり、通常メニュー全品が食べ飲み放題になるわけではないようなので、そこだけ注意。
本日渋谷に立ち寄る人はチェックしてみては！
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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