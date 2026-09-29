【本日限定】食べ飲み放題2900円！ 渋谷肉横丁をハシゴ、肉も酒も好きなだけ

東京・渋谷の「渋谷肉横丁」は本日9月29日、16周年を記念した「全店食べ飲み放題」を開催します。

渋谷肉横丁は、渋谷センター街のちとせ会館2階にある、肉料理をテーマにした飲食店街。2010年に開業し、今年で16周年を迎えました。

今回の食べ飲み放題では、各店舗がそれぞれ対象フード5品と飲み放題メニューを用意。1店舗にとどまらず、横丁内の店舗を自由に移動できる“はしご型”の食べ飲み放題を楽しめるのが特徴です。

なお、料理やドリンクを持ったまま別店舗へ移動することはできません。満席の場合は空席のある店舗を利用する形になるとのことです。

■渋谷肉横丁「全店食べ飲み放題」

開催日：9月29日

時間：17時～22時

料金：2900円

利用時間：営業時間内は時間無制限

受付：予約不可。当日入口で先に会計

対象：渋谷肉横丁の全店舗

住所：東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館2階



※通常メニュー全品が食べ飲み放題になるわけではありません

※未成年者は入場不可

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焼肉、肉寿司、ホルモン、焼鳥、ステーキなどの店舗を自由にはしごしながら、食べ放題・飲み放題できる1日限定の企画。ただし、食べ放題は各店舗が設定した、対象メニューのみになり、通常メニュー全品が食べ飲み放題になるわけではないようなので、そこだけ注意。



本日渋谷に立ち寄る人はチェックしてみては！

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