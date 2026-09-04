【本日から】くら寿司「かに軍艦」110円！ 北海道サンマなども登場

回転寿司チェーン「くら寿司」は9月4日より、北海道の海の幸を中心に楽しめる「北海」フェアを全国の店舗で期間限定開催します。

カニや北海道サーモン、北海道産の秋刀魚、北海道産のたこ柔らか煮などをラインアップし、創業50周年を前に「厳選かに軍艦（一貫）」を特別価格の110円で販売します。

また、昨年反響の大きかった「【無添】くら月見バーガー」や、旬のシャインマスカットを使った「マスカットミルフィーユパフェ」も登場します。

期間限定で「厳選かに軍艦」が110円！

▲厳選かに軍艦（一貫） 110円

カニ身を使用した「厳選かに軍艦（一貫）」を、9月4日～13日の10日間限定で110円で販売します。予定数量に達し次第、販売を終了します。

期間中はQRクーポンサービスも利用できます。対象商品は「厳選かに軍艦（一貫）」で、クーポンを取得するとフェア期間中に一皿分が会計金額から割引されます。利用には店頭レジで1会計1000円以上の会計が必要です。

▲北海道サーモン 270円

海水温が低い環境を活かして海上での養殖期間を延ばし、大型に育てたサーモンです。旨みが強く、ほどよい脂乗りが特徴としています。

▲【北海道産】秋刀魚 160円

水揚げ後すぐに凍結したサンマを三枚おろしにし、骨が残らないよう手作業で除去しています。一晩熟成させることで旨みを引き出しています。

▲【北海道産】たこ柔らか煮 180円

北海道産のミズダコを醤油、みりん、砂糖を合わせた特製タレでじっくり煮込んで仕上げています。販売期間は9月4日から9月13日までです。

▲生ずわいがに（一貫） 350円

▲スパイシーサーモンマヨ 140円

▲あぶりチーズドリア風 120円

▲超熟成 金目鯛（一貫） 110円

「【無添】くら月見バーガー」が今年も登場！

▲【無添】くら月見バーガー 450円

昨年販売した「【無添】くら月見バーガー」が今年も登場します。ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げて仕上げたベーコン、黄身ソースが出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ商品です。

まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースを使用しています。四大添加物の化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料は使用していません。

ふわふわかき氷やシャインマスカットのパフェも！

▲夢のふわ雪 とろっと白桃 440円

天然水を長時間かけて冷やしてできたかき氷専用の氷を、高級かき氷機で削った商品です。桃シロップをかけ、とろっとしたソースが絡んだ白桃をトッピングしています。。

▲ベリーのレアチーズケーキ 350円

「ベリーのレアチーズケーキ」は、なめらかな口どけのレアチーズケーキに、ミックスベリーソースを合わせています。四角いフォルムにもこだわった商品です。

▲マスカットミルフィーユパフェ 580円

「マスカットミルフィーユパフェ」は、旬のシャインマスカットを使った新商品です。

パイ生地にカスタードとシャインマスカットをトッピングしたミルフィーユと、ぶどうソース、白ぶどうゼリー、マスカットのシャーベット、マスカットクリーム、カールズホワイトチョコなどを重ねたパフェを組み合わせています。

秋の味覚が一気に来た！

秋の味覚を楽しめる「北海」フェアに、カニやサーモン、秋刀魚などが登場します。さらに、月見バーガーやシャインマスカットを使ったパフェも楽しめるため、寿司と一緒に秋らしいメニューを味わいたい人にも注目のフェアです。

9月4日からの期間限定開催なので、この機会にくら寿司で秋の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。