かわいすぎ！ コージーコーナー「お月見うさぎ」練乳風味クリームでちょこん

銀座コージーコーナーは、9月11日から全国の生ケーキ取扱店で「まんまる月うさぎ」（605円）を販売中です。

今年も登場「まんまる月うさぎ」

うさぎがお月見を楽しむ様子をイメージしたシフォンケーキが今年も登場しました。

「まんまる月うさぎ」は、やさしい甘さのカスタードをしのばせたシフォンケーキの上にチョコクリームを絞り、まん丸お月様とお月見団子、すすきをデザインしたピックと、練乳風味クリームでつくったうさぎをちょこんとのせたケーキ。

ふんわりシフォンとクリームがとけ合うやさしい味わいで、家族みんなで楽しめるケーキだといいます。

販売は9月11日から25日までの期間限定です。

眺めて、食べて楽しめる

家族団らんのひとときはもちろん、季節の手土産にもおすすめだというケーキ。お月さまを眺めながら食べたいですね。



ちなみにケーキは毎年デザインが少しずつ変わっており、過去には月をイメージしたチョコレートが乗っていたことも。



うさぎのデザインも変化しており、昨年からこの練乳風味クリームのうさぎになっていたようでした。

眺めてかわいい、食べておいしいケーキで「お月見」気分を味わってみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）