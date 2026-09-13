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2026食べたい「月見」グルメ

かわいすぎ！ コージーコーナー「お月見うさぎ」練乳風味クリームでちょこん

2026年09月13日 16時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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かわいい〜！

　銀座コージーコーナーは、9月11日から全国の生ケーキ取扱店で「まんまる月うさぎ」（605円）を販売中です。

今年も登場「まんまる月うさぎ」

　うさぎがお月見を楽しむ様子をイメージしたシフォンケーキが今年も登場しました。

　「まんまる月うさぎ」は、やさしい甘さのカスタードをしのばせたシフォンケーキの上にチョコクリームを絞り、まん丸お月様とお月見団子、すすきをデザインしたピックと、練乳風味クリームでつくったうさぎをちょこんとのせたケーキ。

　ふんわりシフォンとクリームがとけ合うやさしい味わいで、家族みんなで楽しめるケーキだといいます。

　販売は9月11日から25日までの期間限定です。

眺めて、食べて楽しめる

　家族団らんのひとときはもちろん、季節の手土産にもおすすめだというケーキ。お月さまを眺めながら食べたいですね。

　ちなみにケーキは毎年デザインが少しずつ変わっており、過去には月をイメージしたチョコレートが乗っていたことも。

　うさぎのデザインも変化しており、昨年からこの練乳風味クリームのうさぎになっていたようでした。

こちらは2024年版のお月見ケーキ。比べるとデザインが大きく変わっていますね

　眺めてかわいい、食べておいしいケーキで「お月見」気分を味わってみてはいかがでしょうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

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