このページの本文へ

2026食べたい「月見」グルメ

【本日発売】サンマルク初の「月見」がボリューム満点！ 肉厚つくね×たまご

2026年09月05日 09時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

サンマルクのホットサンドに初の“月見”！

　サンマルクカフェは本日9月5日から、秋の新作「サンマルクホットサンド 月見テリヤキつくね」など3商品を販売します。11月5日までの期間限定です。

サンマルクホットサンド初の「月見」！

　注目は、定番シリーズ「サンマルクホットサンド」として初めて“月見”をテーマにした「サンマルクホットサンド 月見テリヤキつくね」です。

▲サンマルクホットサンド 月見テリヤキつくね　620円

　表面はカリッ、中はもっちりとしたオリジナルのパニーニ生地に、国産鶏肉を使用した肉厚なつくねをサンド。つくねには食感のアクセントとして鶏軟骨を練り込み、特製テリヤキソースを絡めています。

　さらに、とろっとしたたまごと蓮根きんぴらを合わせています。つくねとたまごのジューシーでまろやかな味わいに、根菜のシャキシャキとした食感も楽しめる仕立てです。

　肉厚なつくねなど具材をしっかりと挟み、サンマルクカフェでは「お腹もしっかり満たされるボリューム感」のある一品としています。

秋の新作サンドイッチ、パスタも

　このほか、「パストラミポーク&フレッシュ野菜のコンビサンド」も登場。

▲パストラミポーク&フレッシュ野菜のコンビサンド　440円

　ペッパーをきかせたパストラミポークベーコンのサンドと、野菜やチーズ、からしマヨネーズを合わせたサンドの2種類を一度に楽しめるメニューです。

▲サーモンとほうれん草のクリームパスタ　950円
　
　魚介だしをきかせたクリーミーなソースに、アトランティックサーモンとほうれん草を合わせた一品。ソースにはクリームチーズを加え、コク深い味わいに仕上げています。

サンマルクの定番ホットサンドにも「月見」の波！

　「サンマルクホットサンド」は、オリジナルのパニーニ生地を店内のオーブンで焼き上げるサンマルクカフェの定番シリーズ。レギュラーメニューには「ハムチーズ」などが販売されています。

こちらはレギュラーメニューの「サンマルクホットサンド ハムチーズ」（520円）。

　そんな定番シリーズに、今年初めて「月見」が仲間入り。テリヤキつくねにたまご、さらに蓮根きんぴらまで合わせた、和風仕立てなのも特徴的です。

　バーガーチェーンなどでおなじみの秋の「月見」ですが、今年はサンマルクカフェのホットサンドでも楽しめますよ。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください