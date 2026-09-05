【本日発売】サンマルク初の「月見」がボリューム満点！ 肉厚つくね×たまご
2026年09月05日 09時00分更新
サンマルクカフェは本日9月5日から、秋の新作「サンマルクホットサンド 月見テリヤキつくね」など3商品を販売します。11月5日までの期間限定です。
サンマルクホットサンド初の「月見」！
注目は、定番シリーズ「サンマルクホットサンド」として初めて“月見”をテーマにした「サンマルクホットサンド 月見テリヤキつくね」です。
▲サンマルクホットサンド 月見テリヤキつくね 620円
表面はカリッ、中はもっちりとしたオリジナルのパニーニ生地に、国産鶏肉を使用した肉厚なつくねをサンド。つくねには食感のアクセントとして鶏軟骨を練り込み、特製テリヤキソースを絡めています。
さらに、とろっとしたたまごと蓮根きんぴらを合わせています。つくねとたまごのジューシーでまろやかな味わいに、根菜のシャキシャキとした食感も楽しめる仕立てです。
肉厚なつくねなど具材をしっかりと挟み、サンマルクカフェでは「お腹もしっかり満たされるボリューム感」のある一品としています。
秋の新作サンドイッチ、パスタも
このほか、「パストラミポーク&フレッシュ野菜のコンビサンド」も登場。
▲パストラミポーク&フレッシュ野菜のコンビサンド 440円
ペッパーをきかせたパストラミポークベーコンのサンドと、野菜やチーズ、からしマヨネーズを合わせたサンドの2種類を一度に楽しめるメニューです。
▲サーモンとほうれん草のクリームパスタ 950円
魚介だしをきかせたクリーミーなソースに、アトランティックサーモンとほうれん草を合わせた一品。ソースにはクリームチーズを加え、コク深い味わいに仕上げています。
サンマルクの定番ホットサンドにも「月見」の波！
「サンマルクホットサンド」は、オリジナルのパニーニ生地を店内のオーブンで焼き上げるサンマルクカフェの定番シリーズ。レギュラーメニューには「ハムチーズ」などが販売されています。
そんな定番シリーズに、今年初めて「月見」が仲間入り。テリヤキつくねにたまご、さらに蓮根きんぴらまで合わせた、和風仕立てなのも特徴的です。
バーガーチェーンなどでおなじみの秋の「月見」ですが、今年はサンマルクカフェのホットサンドでも楽しめますよ。
（※文中の価格はすべて税込）
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