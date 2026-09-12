なにこれ！ チーズどっさり、3段ハンバーグ　すかいらーく系列で

すかいらーくグループのファミリーレストラン「トマト＆オニオン」は、9月10日より「秋のチーズフェア」を開催中です。
3段ハンバーグにチーズが滝のよう！
トマト＆オニオンは、ハンバーグを看板メニューとするアメリカンダイニングレストラン。今回のフェアでは、そのハンバーグにチーズを豪快に組み合わせたメニューが登場しています。
中でも目を引くのが「メルティチーズの“マウンテン”ハンバーグ」。
▲「メルティチーズの“マウンテン”ハンバーグ」3299円
ハンバーグとボロニアソーセージを3段に重ねたタワーの上に、十勝産カマンベールチーズを丸ごと1個のせ、さらに濃厚なチェダーソースをたっぷりとかけています。
カマンベール丸ごとメニューも
フェアではこのほかにも、十勝産カマンベールチーズを丸ごと使ったメニューなどをそろえています。
▲「“とろ～り”焼きカマンベールチーズのハンバーグ」1869円
「“とろ～り”焼きカマンベールチーズのハンバーグ」は、ハンバーグに十勝産カマンベールチーズを丸ごと1個トッピング。熱々の鉄板で提供され、カマンベールにナイフを入れると中からチーズがとろりと流れ出す仕立てです。
▲「メルティチーズの”マウンテン”ハンバーグ」（3299円）
ハンバーグとボロニアソーセージが重なり合うタワーに、十勝産カマンベールチーズをのせ、濃厚なチェダーソースをこれでもかとかけた「マウンテンハンバーグ」。
上から滝のように流れる熱々＆とろ〜りチーズは、まさに絶景。動画撮影＆SNS投稿必至の、チーズ好きに捧げる超・豪快メニュー。
▲「“とろ～り”焼きカマンベールチーズのハンバーグ＆赤身カットステーキ」2363円
丸ごと焼き上げたカマンベールチーズが“とろ〜り”溶け出す自慢のハンバーグと、お肉本来の旨味が詰まったジューシーな赤身カットステーキをあわせた、満足度抜群のメニュー。
▲「“とろ～り”焼きカマンベールチーズのハンバーグ＆ボロニアソーセージ」2472円
“とろ〜り”溶け出す焼きカマンベールをのせたハンバーグと、香ばしくジューシーなボロニアソーセージを一度に楽しめる贅沢な一品。
▲「“とろ～り”焼きカマンベールチーズの弾丸ハンバーグ＆ボロニアソーセージ」2089円
粗挽き肉の旨味が際立つ「弾丸ハンバーグ」と香ばしいボロニアソーセージに、丸ごと“とろ〜り”焼きカマンベールを添えた、お肉とチーズの美味しさを堪能できる極上コンビ。
▲「チェダーチーズの”タワー”ハンバーグ」2308円
豪快に重ねたハンバーグを、コク豊かなチェダーソースで贅沢にコーティング。ジューシーな肉の旨味と濃厚なチーズのコクを存分に堪能できる、満足度抜群のスペシャルメニュー。
▲「“焼きカマンベール”の鉄板ナポリタン＆ハンバーグ」2308円
香ばしい鉄板ナポリタンに、丸ごと焼きカマンベールチーズとジューシーなハンバーグ、目玉焼きをトッピング。とろけるチーズとまろやかな目玉焼きが絡み合う、大満足のスペシャルメニュー。
▲「”焼きカマンベール”のハンバーグオムライス」1539円
ふわとろ卵のオムライスにジューシーなハンバーグと“とろ〜り”焼きカマンベールチーズを贅沢に重ねています。
コク深いデミグラスソースとまろやかなチーズの組み合わせを楽しめる一品。
3段＋チーズの滝ってすごい！
トマト＆オニオンを運営するトマトアンドアソシエイツは、すかいらーくグループの企業。「じゅうじゅうカルビ」なども展開しています。熱々の鉄板で提供するハンバーグ・ステーキが人気メニューです。
それにしても気になるのは、やっぱり「メルティチーズの“マウンテン”ハンバーグ」。ハンバーグとソーセージを3段に積んだだけでもボリューム満点なのに、その上にカマンベール、さらにチェダーソースをたっぷり！
3299円となかなかのお値段ですが、ここまで振り切ったビジュアルなら一度は目の前で見てみたい……。チーズ好きで集まって挑戦するのも楽しそうです。
フェアは11月25日までです。
店舗検索はこちらからできますよ。
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