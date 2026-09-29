【明日から】ケンタッキー「クリスピー」半額！ 290円→140円、1000円で7個買える

ケンタッキーフライドチキンは9月30日から、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを全国の店舗で実施します。

「カーネルクリスピー」が290円→140円に

9月30日～10月13日の期間、通常290円の「カーネルクリスピー」が、期間中は半額以下の140円で提供されます。

▲カーネルクリスピー 140円（通常290円）

「カーネルクリスピー」は、鶏むね肉をにんにくと醤油をベースに味付けし、独自の衣でサクサクに揚げた人気のサイドメニュー。日本の食文化になじみ深い“天ぷら”から着想を得て開発された、KFCのオリジナルメニューです。骨がなく食べやすいのも特徴です。

なお、デリバリーはメニュー内容・価格が異なる場合があります。

1000円で7個も買える！

通常290円のところ140円なので、実際には150円引き。割合でいうと半額よりちょっぴりおトクです。1個140円なら1000円で7個（980円）も買えちゃいますよ。

普段はサイドは見送ってしまう人も、この機会にカーネルクリスピーにがっついちゃいましょう。キャンペーンは2週間限定です。

※記事中の価格は税込み



第1弾

・開始日：2026年9月30日

・終了日：2026年10月13日

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