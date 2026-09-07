かつ庵
たまごフライで「月見」！ とんかつ「かつ庵」58店舗で展開、これはおいしそ
2026年09月07日 12時00分更新
ゼンショーのとんかつ業態「かつ庵」は9月10日より「デミかつフェア」を開催。半熟たまごを丸ごとフライにした「熟成ロースデミたまかつ定食」などを販売します。
月見のたまごがサクッ、とろっ！「デミたまかつ」
今回注目したいのが、お月見の季節に合わせて登場する「熟成ロースデミたまかつ定食」。熟成ロースかつに、月に見立てた半熟たまごのフライを組み合わせた一品です。
▲熟成ロースデミたまかつ定食 80g：1130円、120g：1230円
半熟たまごフライは、表面はサクッと、中はとろっと半熟に仕上げています。提供時にはカットされておらず、コク深いデミグラスソースにディップして食べるのがおすすめだそうです。
デミグラスソースには牛肉やトマト、香味野菜の旨みを凝縮。濃厚ながらトマトの爽やかな酸味も感じられ、熟成ロースかつの旨みを引き立てるといいます。
▲半熟たまごフライ（単品）230円
なお、半熟たまごフライは単品230円でも注文できます。
定番デミかつ、3種チーズをかけたメニューも
「デミかつフェア」では、このほかにデミグラスソースで味わう「熟成ロースデミかつ定食」と、3種のチーズソースを加えた「熟成ロースデミチーズかつ定食」も販売します。
▲熟成ロースデミかつ定食 80g：980円、120g：1080円
「熟成ロースデミかつ定食」は、熟成ロースかつに洋食屋のような深みのある味わいのデミグラスソースを合わせたメニューです。
▲熟成ロースデミチーズかつ定食 80g：1080円、120g：1180円
「熟成ロースデミチーズかつ定食」には、モッツァレラ、レッドチェダー、エグモントの3種類を使用したチーズソースをプラス。デミグラスソースにさらにコクを加えています。
いずれの定食にもポテトサラダ、ごはん、みそ汁が付きます。販売は10月下旬までを予定しています。
とんかつ屋の「月見」は、たまごもフライ！
かつ庵は、全国58店舗を展開するとんかつ専門店。店舗数はまだそれほど多くありませんが、今回の月見メニューはなかなか個性的です。
秋になるとさまざまな“月見メニュー”が登場しますが、かつ庵では月に見立てた半熟たまごまでフライに！ とんかつ専門店らしい月見メニューになっています。
しかも、半熟たまごフライは切らずに提供されるとのこと。サクッとした衣に箸を入れると、中からとろっと半熟のたまごが……。デミグラスソースに絡めて食べるのもおいしそう！
個人的にも、今回の3品では「熟成ロースデミたまかつ定食」がいちばん気になります。お近くに店舗がある人はチェックしてみては？
・発売日：2026年9月10日
（※文中の価格はすべて税込）
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