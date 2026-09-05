鬼おろしどっさり牛タン丼！ 好評シリーズが延長に、やったね

「鬼おろし」をたっぷりのせた牛タン丼、まだ食べられます！



焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は、期間限定で販売している「さっぱりぽん酢 鬼おろし」シリーズの販売期間を、好評につき10月中旬まで延長します。

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし牛タン丼 ごはん小1110円、並1150円、大1210円



「さっぱりぽん酢 鬼おろし牛タン丼」は、牛タンに粗めの大根おろしをたっぷりとのせ、ゆずぽん酢を合わせた一杯。肉の旨みを楽しみつつ、鬼おろしとゆずぽん酢の爽やかな酸味でさっぱりと味わえる仕立てです。



牛タンだけではなく、カルビやハラミを使った丼も販売期間が延長されます。

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし牛カルビ丼

ごはん小810円、ごはん並850円、ごはん大910円

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし牛カルビとハラミ丼

ごはん小970円、ごはん並1010円、ごはん大1070円

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし鉄板牛カルビ定食 1350円

まだ食べられる、やったね！

牛タンやカルビといったガッツリ系のお肉に、鬼おろしとゆずぽん酢をたっぷり。まだ暑さが残る時期にも食欲をそそる組み合わせです。



当初の販売期間から延長され、10月中旬まで楽しめることになりました。食べ逃していた人にはうれしい延長ですね。

・開始日：2026年9月4日

・終了日：2026年10月中旬

※価格は税込み表記です。