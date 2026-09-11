炒飯or餃子が食べ放題！ たった418円追加、 大阪・名古屋の「餃子のかっちゃん」で

居酒屋チェーン「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は9月6日より、大阪・名古屋の対象4店舗でランチタイム限定の「食べ放題プラン」を開始。「かっちゃんラーメンセット」を注文した人を対象に、追加料金で炒飯や餃子を食べ放題にできます。

ラーメンセットに＋418円で炒飯or餃子、＋836円なら両方食べ放題

▲かっちゃんラーメンセット 855円

「かっちゃんラーメンセット」はラーメンと白米のセットで、追加オプションとして炒飯または餃子の食べ放題、さらに炒飯と餃子の両方が食べ放題になるプランを用意しています。

食べ放題プランは、「かっちゃんラーメンセット」を注文した人のみ利用できます。

・プランA「炒飯」または「餃子」食べ放題 ＋418円

炒飯か餃子のどちらかを選んで食べ放題にできます。餃子を選んだ場合は通常セットの白米が付きますが、白米のおかわりは別料金です。

・プランB「炒飯＆餃子」食べ放題 ＋836円

炒飯と餃子の両方を食べ放題にできます。

対象店舗は、大阪府の塚本店、第2ビル店、愛知県の名駅南店、新瑞橋店の4店舗です。ランチタイム限定で実施します。

ラーメンだけじゃ足りない人へ！

ラーメンセットに少し追加するだけで、炒飯か餃子を好きなだけ食べられるのは、しっかり食べたい日のランチにうれしい企画です。炒飯も餃子も食べたい人向けに、両方を選べるプランが用意されているのもポイントですね。

お腹いっぱいランチを楽しみたい日は、対象店舗で食べ放題プランを利用してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月6日

※価格は税込み表記です。