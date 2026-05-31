5月27～29日にかけて、横浜にて「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」が開催されました。クルマ関連の最先端の技術が集う展示会です。そこで見つけた、私たちの生活を変えるポテンシャルを持った最新技術を紹介します。

クルマ関連の最新技術が集まるB to Bの展示会

このイベントの特徴は、エンドユーザー向けではなく、自動車メーカーやサプライヤー同士が「うちで、こんな新しい技術を開発しました。そちらで使いませんか？」という、いわゆるB to B（ビジネス向け）の展示会であるということです。そのため、量産車に採用される前の最新の技術ばかりが展示されているのです。

33回目となる今年の開催では、過去最大の612社・1516小間の出展がありました。来場者も例年並みとなる約8万人もあり、大いに盛り上がっていました。

今回は、そんな中からクルマ単体にとどまらず、私たちの生活にも影響を及ぼすような最新技術を紹介します。

農業と配達を変えるスズキの最新技術

世の中を変える可能性を大いに感じたのはスズキの技術でした。ブースの入口に置かれたのは軽トラックの「スーパーキャリイ」。しかし、本当に注目すべきは、荷台の下に設置されたCO2回収装置です。排気ガスに含まれるCO2を取り出して、溜めておく機構が追加されていたのです。驚くのは、回収したCO2を農家のビニールハウス栽培に再利用するということです。

聞けば、農家のビニールハウス栽培は、室内の植物がCO2を消費してしまうため、CO2を供給するためボイラーなどで火を焚いていたというのです。それを、今回のCO2回収装置付きの軽トラックを使えば、そうした問題をクリアでき、全体としてのCO2排出を減らすことができるのです。ビニールハウス栽培の世界を変える最新技術と言えるでしょう。

また、階段を上り下りする、多目的電動台車「MITRA」も展示されていました。まるでおもちゃのように見えますが、スズキは本気で実用化を考えています。この5月からは八王子で、セブンイレブンの配送の実証実験にスズキの電動台車が使われているというのです。

将来は、コンビニやスーパーから配送するロボット台車を見かけるのが、当たり前になるのかもしれません。

電信柱で安全を見守るトヨタ

トヨタのブースで、世界を変える可能性を見せたのが「ITSスマートポール」です。これは街中に立つ電信柱に、各種センサー、ITS無線機、LED表示板などを設置し、歩行者や自転車、自動車が交通事故になりそうになると、LED表示や無線経由などで、危険を告知してくれるという技術です。電信柱が周囲の交通安全を見守るというのです。

使われている技術そのものは、目新しいものはなく、すでに実用化されているものばかり。すでに昨年から実証実験もスタートしており、普及を待つばかりとか。クルマと人間だけでなく、電信柱というインフラもあわせて事故を防ぐ、新しい世界はもう目の前に来ているのです。

6～10秒後の事故を予測・警告するホンダCI

ホンダが用意した最新技術のひとつが協調人工知能「ホンダCI（Cooperative Intelligence）」です。AIがカメラからの映像を解析し、6～10秒後の交通事故を予測・警告してくれるというものです。

クルマに取り付けられたドライブレコーダーに搭載するだけでなく、スマートフォンなどのアプリとして自転車やオートバイで利用することも可能とか。クルマや自転車、オートバイで走るときに、AIによるアドバイスを受けるのは当たり前になる未来を感じさせる最新技術でした。