「Surface Proの身軽さは魅力的だけど、正直タブレットとしては使わないし、膝の上で安定してタイピングしたい」そんな風に感じている人は決して少なくないはずです。



仕事やプライベートで毎日使う相棒だからこそ、奇をてらったものではなく、絶対に失敗しないド定番のノートPCを選びたい。

堅実派のあなたに紹介したいのが、新型「Surface Laptop 13.8 インチ（第8世代）」です。ノートPCとしての完成度が極めて高く、フタを開ければいつでも最高の環境で作業が始められる安心感があります。

今回レビューするのは、Copilot+ PCとして新しい頭脳「Snapdragon X2」プロセッサーを搭載した13.8インチの新型Surface Laptopです。

長年愛されてきた美しいアルミボディの質感はそのままにCPUが強化されたほか、最大64GBメモリーも選択できるようになり、次世代のWindowsノートPCを牽引する注目の1台に仕上がっています。