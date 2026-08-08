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サムスン電子「Galaxy Z Fold8」
折りたたみiPhoneはまだか！ ライバル機は動画視聴に最強か実際に試してみた
2026年08月08日 17時00分更新
「次のiPhoneは折りたたみが出るのでは？」と噂されています。そんな中、サムスン電子からまったく新しい形のスマートフォン「Galaxy Z Fold8」が登場しました。実は折りたたみiPhone（？）もこの形になるだろうと言われており、ライバルになる可能性が大です。
これまで「Galaxy Z Fold」と呼ばれていたモデルが最上位の「Galaxy Z Fold8 Ultra」になり、このGalaxy Z Fold8がシリーズの主力モデルになりました。折りたたみiPhoneに、真っ向からぶつかるGalaxy Z Fold8。折りたたみスマホは早くも8世代目のサムスンだからこそできた本製品。今回はその使い勝手や魅力をレポートします。
Galaxy Z Fold8は、Googleと共同開発のGalaxy AIを搭載した次世代の折りたたみスマートフォンです。最大の魅力は、開くと4:3の大画面になるのに、約201gと多くのスマホより軽いこと。普段は閉じたまま（10:16）で使い、動画や電子書籍を見たい時はパカッと開いてタブレットのように楽しめます。この画面サイズの差がGalaxy Z Fold8 Ultraとの大きな違いになります。
価格はSIMフリー版で約27万円からと高価ですが、それに見合うだけの最新機能が詰まっています。カメラも2眼ながら、日常の撮影から夜景までクオリティーの高い写真が撮れます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）映像を大画面で楽しめる新しい縦横比
2）普通のスマホ以上の軽さで持ち運びも楽々
3）さらに賢くなったAI機能と便利な写真編集
購入時に確認したい2つのポイント
1）約27万円からという価格の高さ
2）折りたたみiPhoneがどうなるか!?
🎬【3分で要約】サムスン電子「Galaxy Z Fold8」動画解説
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