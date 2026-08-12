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final「YOKONE」
オーディオメーカーの耳栓が着け心地最高！ふさがない、朝まではずれない、かゆくならないfinalのYOKONE
2026年08月12日 17時25分更新
イヤフォンやヘッドフォンを作っているメーカーが、今度は「音を聞かせない」ための耳栓を作る。どういうこと？ と感じるかもしれませんが、イヤフォンのイヤーピースは外周の音を遮断して音楽に没頭してもらうという使命のもと開発されているので、音を遮断するという技術には長けています。
加えて、ユーザーに快適に音楽を聴いてもらうには、付け心地にもこだわる必要があります。そんな“遮音性”と“付け心地”に目を付けて耳栓を作っちゃったメーカーがfinalです。
finalが販売している耳栓「YOKONE」は、長年の研究開発で培ってきた「耳にどう触れるか」「どうすれば圧迫感を抑えられるか」という考え方を、耳栓に応用しているのが最大の特徴です。
一般的な耳栓のように耳穴の奥まで押し込んで使うのではなく、耳の入口にフィットさせる構造。耳穴に“蓋をする”ような感覚で使うことで、閉塞感を抑えながら周囲の音を小さくすることを狙っています。
しかも、耳に触れる部分は極限まで小さくした極小設計で、柔らかなシリコンを採用。横向きに寝たり、寝返りを打ったりする場面でも違和感を感じにくいように作られています。耳栓というと「しっかり遮音する代わりに、耳が圧迫される」というイメージがありますが、YOKONEはそこを少し違う方向から攻めているわけです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）イヤーピースの技術を応用した装着感のいい耳栓
2）睡眠からフェスまで、意外と使えるシーンが多い
3）用途に合わせて3タイプから選べる
購入時に注意したい2つのポイント
1）耳栓としてはちょっと高め
2）機能よりも「快適さ」を重視した仕上がり
🎬【3分で要約】final「YOKONE」動画解説
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