スマイルセールは本日終了、迷ったらこれ。春限定デザインのキリン「晴れ風」が26％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「キリン 晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶 350ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

「キリン 晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶 350ml×24本」が、Amazonスマイルセールに登場しています。

参考価格5389円のところ、26％オフの3998円で販売中です。1本あたりは約167円となっており、ケース購入としては手に取りやすい価格帯に下がっています。

「キリン 晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン 晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶」は、麦芽100％を使用し、麦のうまみを引き出したビールです。

副原料を使わず、雑味のないきれいな味わいに仕上げているとされています。さらに、日本産の希少ホップ「IBUKI」を一部使用しており、柑橘系の爽やかな香りが特徴です。

口あたりはなめらかで、心地よい飲みごたえと締まりのある後味が感じられる設計といいます。麦のうまみと香りのバランスを重視した構成で、「ビールとしてのうまみ」と「飲みやすさ」を両立させた商品とされています。

本商品は、「全国各地の桜を守る」という取り組みを表現した桜デザイン缶を採用しており、期間限定の仕様です。アルコール度数は5％です。

まとめ：26％オフでまとめ買いのチャンス！

本日23時59分終了のAmazonスマイルセールで、限定デザインの「晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶 350ml×24本」が26％オフという条件で販売されています。

1本あたり167円という、日常的に飲む人にとって嬉しい価格となっています。セールの機会に、この商品をまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。