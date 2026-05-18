ミスド「もっちゅりん」もう予約始まってた！今年こそ食べたい

ミスタードーナツは「もっちゅりん」全3種を期間限定で発売します。5月14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分の引き渡しを開始します。

「もっちゅりん」が限定で登場

「もっちゅりん」は昨年、ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツです。



昨年発売時に話題になり、売れ行きが好調だった一方で商品を食べられなかったお客さんもいたことから、ミスドネットオーダーの事前予約を通常よりりも早く開始しています。

ラインアップは昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は“もっちゅり食感”にいちご味との組み合わせが楽しめる「もっちゅりんいちご」が初登場します。



▲「もっちゅりんきなこ」テイクアウト：216円、イートイン：220円



「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が最大の特長です。



「もっちゅりんきなこ」は、「もっちゅり」とした食感を楽しめる、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。

▲「もっちゅりんみたらし」テイクアウト：226円、イートイン：231円

「もっちゅり」とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性の良さが楽しめる一品。

▲「もっちゅりんいちご」テイクアウト：237円、イートイン：242円

「もっちゅり」とした食感の生地に、いちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品です。生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピング。仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞っています。



■販売期間：

もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし：6月3日～8月中旬、もっちゅりんいちご：6月3日～6月下旬（※いずれも順次販売終了予定）

予約が必要なので注意を！

昨年大バズりした「もっちゅりん」が今年も登場です。昨年楽しんだ方も、食べ逃した……という方も、今年はネットオーダーで予約して確実に手に入れましょう。（店舗での販売はないのでご注意を！）

筆者も昨年食べ逃したうちの一人。今年から登場するという「いちご」が気になります！絶対食べるぞ〜！

なお、今年は「もっちゅりん」第2弾の発売も予定しているとのこと。また大きな話題となりそうですね！

（※文中の価格はすべて税込）