ココイチ夏の人気メニュー復活！「チキンと夏野菜カレー」登場

カレーハウスCoCo壱番屋（以下ココイチ）は、6月2日より数量限定で「チキンと夏野菜カレー」を発売します。

夏の定番「チキンと夏野菜カレー」が今年も

「チキンと夏野菜カレー」はココイチ夏の定番メニュー。今年も暑い季節の到来にあわせて登場します。

▲チキンと夏野菜カレー 1080円

※ライス300g、辛さ普通の場合の価格

ほぐしたチキンにナス、オクラ、ミニトマトなどの夏野菜を組み合わせた限定カレーです。トマトの爽やかな酸味と輪切り唐辛子のピリッとした辛さが楽しめる一杯。

「痺辛旨椒」が痺レベルを選べるようにリニューアル！

さらに同日より、昨年3月に期間限定で販売された、トッピング「痺辛旨椒」がリニューアル発売されます。

痺れる辛さとうまみをバランスよく味わえる調味メニューで、今回、1痺（シビ）から3痺まで辛さのレベルが選べるようになりました。カレーに少しずつ加えて楽しむスタイルです。

▲痺辛旨椒 150円

※1痺・2痺・3痺すべて同一価格

夏といったらカレー

暑い熱気とスパイスに心躍る夏がもうすぐやってきます！ ココイチのカレーも夏に向けて、定番の「チキンと夏野菜カレー」が復活し準備万端。

同日より焙煎した香りが楽しみな「焙煎スパイスのチキンカレー」も登場します（関連記事：ゴロッとチキン×焙煎スパイス！ココイチ数量限定カレーがおいしそう）。こちらもあわせてチェックしてみましょう！

※価格は税込み表記です。